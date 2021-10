„Po delší době jsme vyhráli větším rozdílem. Vstřelili jsme pět branek, to je dobrá zpráva,“ mohl pak říkat novinářům plzeňský trenér Michal Bílek.

Jaký rozdíl oproti předchozím zápasům, v nichž si kouč Viktorie sice pochvaloval stoprocentní bodový zisk, ale dobře věděl, že herně to není stále ono. I tak se plzeňští fotbalisté vyhřívali na čele ligové tabulky.

Teď to ještě podpořili velmi dobrým výkonem, který okořenili pěti nádhernými brankami. „Jsem rád, že jsme nevstřelili náhodné branky, nýbrž po pěkných fotbalových akcích,“ pochvaloval si ještě kouč Bílek.

A reagoval i na novinářský dotaz, jestli má pocit, že výkon jeho týmu roste s kvalitou soupeře. Viktoria porazila totiž doma všechny celky, které skončily v minulé sezoně před ní – Slovácko (2:1), Spartu (3:2) a teď i Jablonec.

„Souhlasím, že v těchto zápasech jsme předvedli nejlepší výkony. Vyznívá to tak, že naše hra roste se soupeřem,“ říkal trenér plzeňské Viktorie. Ale nemyslí si, že by to bylo zvýšenou motivací.

„Ta by měla být stejná. Je přece jedno, zda hrajete proti soupeři, který je v tabulce dole nebo nahoře,“ domnívá se trenér Bílek.

„O to víc si ceníme utkání, kdy jsme se trápili, ale i tak jsme je vyhrávali,“ připomněl 56letý trenér zápasy, v nichž to nebyla od jeho svěřenců žádná fotbalová krása, ale vždy brali tři body. Tedy až na zápas na půdě nováčkaz Hradce Králové, kde padli pár dnů po vyřazení z pohárové Evropy 0:1.

Jinak sbírají jen vítězství, na kontě jich mají jedenáct a připsali si za ně 33 bodů. To je o čtyři více než druhá Sparta. A také Slavia se může po středeční dohrávce s Olomoucí dotáhnout maximálně na 29 bodů.

V neděli totiž ztratila remízou 2:2 v Českých Budějovicích, kde navíc dotahovala dvoubrankové manko.

„Už u nás hrály Budějovice výborně. Jsou velmi nebezpečné v protiútocích, mají dobře složené mužstvo. Nepřekvapuje mě, že trápily nás a sebraly body Slavii,“prohlásil v neděli trenér Bílek.

A právě Slavia bude v neděli dalším ligovým soupeřem jeho týmu, hraje se v pražském Edenu od 18 hodin.

„O Slavii ještě nepřemýšlím. Ve středu hrajeme pohárové utkání v Mladé Boleslavi. Teprve pak se budeme připravovat na neděli.V první řadě musíme dobře zregenerovat,“ dával si kouč Viktorie postupné cíle.

Plzeňští fotbalisté nastoupí ve středu od 15 hodin v osmifinále MOL Cupu v Mladé Boleslavi. Pražská Slavia hostí stejný den od 19 hodin v ligové dohrávce Olomouc.

Oba zápasy vysílá ČT Sport.

Jak se oba celky naladí na nedělní podzimní šlágr FORTUNA:LIGY?

Momentálně by se mohlo zdát, že je na tom lépe plzeňská Viktoria. Jenže ta na Slavii už devět ligových zápasů v řadě nevyhrála. Letos v květnu tam ještě za slovenského kouče Adriana Guľy utrpěla krutý debakl 1:5.