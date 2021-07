Ondrášek po konci v Plzni míří do Rumunska

Bývalý fotbalový reprezentant Zdeněk Ondrášek přestupuje do rumunského FCSB Bukurešť. Do Plzně přišel loni v září s cílem pomoci Viktorii do skupiny Evropské ligy.

Ondrášek po konci v Plzni míří do Rumunska | Foto: fcv

To se nepodařilo, přestože brankou přispěl k vyřazení dánského SønderjyskE. Ale potom i on vyšel v Beer Ševě střelecky naprázdno.Sen o Evropě se tak rozplynul a postupně uvadl také Ondrášek. V základní sestavě dostával na hrotu útoku přednost francouzský forvard Jean-David Beauguel. A protože Ondrášek patřil k nejlépe placeným hráčům plzeňského klubu, dostal svolení hledat si nové angažmá. Byl o něho zájem v Polsku, ale nakonec zamíří jeho kroky do Rumunska. „Na Viktorku budu vzpomínat jen v dobrém. Chtěl bych poděkovat i všem fanouškům, klubu budu držet palce, a když to čas dovolí, rád se tu vždy zastavím,“ vzkázal 32letý Zdeněk Ondrášek na klubovém webu. V české lize naskočil za Viktorii Plzeň urostlý forvard do 31 zápasů, v nichž dal šest gólů. Ale letní přípravu už s klubem nezahájil. Teď se tedy domluvil v předním rumunském klubu, s nímž se plzeňská Viktoria dvakrát utkala v sezoně 2017/2018 na evropské scéně. Nejprve ve 3. předkole Ligy mistrů a poté ve skupině Evropské ligy. Košutce přijela gratulovat i stará garda Viktorie Přečíst článek › „Zdeňkovi Ondráškovi děkujeme za služby, které pro náš klub odvedl. Na startu nové sezony jsme si vyhodnotili, že bude pro obě strany lepší, když se naše cesty rozejdou, a dali Zdeňkovi svolení s hledáním nového angažmá, na němž se nyní domluvil s FCSB. Přejeme mu v novém působišti hodně štěstí,“ doplnil generální ředitel klubu Adolf Šádek. Ondrášek tak bude působit v další cizí zemi. Už hrál za polskou Wislu Krakow, norské Tromsø a americký Dallas.