V závěru přípravy měl Lukáš Hejda, kapitán fotbalistů Viktorie Plzeň, zdravotní volno. Kvůli zranění kotníku vynechal i úterní generálku s Besiktasem Istanbul (0:0), ale na ostrý start sezony byl měl být připravený. „Cítím se lépe, dostal jsem čtyři pět dnů na to, abych se dostal do optimální pohody. Věřím, že start stihnu, že to bude v pohodě,“ prohlásil Hejda na setkání s novináři.

Kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Hejda v akci.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Když jste se na tréninku v Rakousku zranil, vyděsilo vás to, že byste nemusel začátek sezony stihnout?

Lekl jsem se, ale jen malinko. S tímhle úrazem mám bohaté zkušenosti. Když jsem nohu viděl, řekl jsem si, že to zabere čtyři pět dnů na optimální návrat. Že start stihnu. Vím, co od tohohle zranění očekávat.

Teď už víte, že prvním soupeřem v boji o pohárovou Evropu bude HJK Helsinky. Co byste o soupeři řekl?

Ještě jsme neměli žádný větší videorozbor, ale viděl jsem jejich první zápas s Rigou. Hráli docela defenzivně, na tři stopery, šancí nebylo moc ani z jedné strany. Bylo to opatrné utkání. Předpokládám, že budeme dobývat jejich obranu a bude na nás, abychom dali nějaký gól.

Překvapilo vás, že postoupil právě finský šampion?

Já osobně jsem čekal Helsinky. Ale když jsem viděl ten zápas, Riga mi přišla malinko fotbalovější.

Úvodní zápas ve Finsku se bude hrát na umělé trávě. Je to pro vás komplikace?

Není to ideální, ale na to se nesmíme koukat. Pro nás je hlavní cíl postoupit. Umělku bereme jako fakt, popereme se s tím.

Máte nějakou osobní zkušenost s finským fotbalem?

Ne, vůbec. Tohle bude moje první zkušenost.

Lukáš Hejda.Zdroj: fcv/Jan Kubíček

Vnímáte důležitost, když se vám podaří postoupit, budete mít jistou skupinu evropských pohárů?

Jo, je to moc důležité. Pro nás je Evropa hlavní cíl a udělat ji v tomhle dvojzápase by bylo skvělé, abychom měli klid na práci. Důležitost cítíme, ale zároveň se těšíme.

Helsinky hrají na tři stopery, což jste si v přípravě vyzkoušeli se St. Trudenem, a ten zápas se vám nepovedl. Co si z toho lze vzít?

Musím říct, že ten zápas se nám hodně nepovedl, potom jsme se na to hodně zaměřili. Snažíme se vypilovat naši hru, aby nás to nepřekvapilo.

Berete před 2. předkolem Ligy mistrů s Helsinkami roli favorita?

Asi jo. Přece jen jsme mohli dostat zvučnějšího soupeře. Ale bude to těžké, je to několikanásobný mistr finské ligy, musíme se připravit co nejlépe.

Do týmu přišlo v létě osm nováčků. Jak zapadli?

Bez problémů, i když je pro ně asi těžké, aby si zvykli na nové herní prvky a principy. Na můj vkus přišlo hráčů opravdu hodně, to jsem ještě nezažil. Ale vesměs vypadají na hřišti dobře, jsou to kvalitní hráči.

Kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Hejda s Tomášem Chorým.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Cítíte, že jste vyladění na ostrý start sezony?

Věřím, že jsme dobře připravení. V Rakousku jsme na tom zapracovali, i když výsledky nebyly ideální. Já osobně mám zkušenost, že to v přípravě někdy vypadá všelijak, ale mistráky jsou o něčem jiném.

Nezačínal byste raději ligu?

Nevidím v tom až takový problém. I v minulosti jsme to tak měli, že jsme začínali ostrým zápasem hned takhle zkraje. Možná jeden zápas v lize by byl fajn, ale osobně mi to nevadí.

Takže si nemyslíte, že pro Helsinky bude výhoda, že mají rozehranou ligu, která se u nich hraje jaro–podzim?

Vnímáme to tak, že jsou rozehranější, pro ně to nějaká výhoda je. Ale náš cíl je uspět v Evropě, chceme dvojzápas zvládnout, nic jiného než postup nebereme.

Je lepší, že začínáte venku a odvetu hrajete doma?

Myslím, že je lepší končit doma, i když gól u soupeře už nemá větší cenu, to rozdíly maže, ale za mě je přece jen malinko výhoda začít venku.

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda v zápase proti Hradci Králové před trestným kopem Lukáše Kalvach.Zdroj: Miloš Moc

Je pro vás mementem zápas v Alkmaaru před dvěma lety, kde jste měli k postupu blízko?

To byl hodně smolný zápas, na ten nejde zapomenout. Vypili jsme si to tam do dna. Teď doufám, že takový zápas už neodehrajeme.

A co loňská zkušenost z Walesu, kde jste byli také favority, ale TNS vás zaskočil?

Těžko porovnávat kvalitu těchto soupeřů, viděl jsem jediný zápas Helsinek. Velšané nás loni překvapili, možná jsme k tomu přistoupili trošku bohorovně. Teď do toho půjdeme natvrdo.

