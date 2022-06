Zároveň prozradil, že současný hráčský kádr zdaleka nemusí být definitivní. „Nevylučuju, že dojde ještě k nějakým změnám,“ uvedl Michal Bílek mnohoznačně.

„Přišlo šest hráčů, a jak jsem říkal, nevylučujeme, že ještě někdo dorazí. Logicky pak budeme muset kádr malinko zúžit. Ale nepočítám s tím, že by odešel někdo ze základního kádru,“ doplnil 57letý kouč Viktorie Plzeň.

Ani Lukáš Kalvach, o jehož odchodu se v minulosti několikrát spekulovalo a na jaře měl výbornou formu?

Je pravda, že Kalvy měl vynikající sezonu. Pro nás je to velmi důležitý hráč, pokud by odešel, byla by to pro nás citelná ztráta. Ale nezaznamenal jsem, že by teď měl nějakou konkrétní nabídku, takovou informaci nemám.

Řeknete, na jaký post hledáte hráče?

Pokud bychom mužstvo doplňovali, tak to bude do ofenzivy. Po odchodu Sykyho (Jan Sýkora) bychom potřebovali směrem do útoku malinko posílit. Buď na podhrot, nebo ještě přímo jednoho útočníka.

Naděje na setrvání Jana Sýkory už tedy neexistuje?

Určitá šance je. Uvidíme, jak se bude situace kolem něho vyvíjet. Úplně jsme to ještě nezavrhli.

Jsem zpátky a v plné síle, hlásí navrátilec do plzeňské kabiny Pilař

Mladík Pavel Šulc odchází do Jablonce. Co vás k tomuto kroku vedlo?

On sám, ale i my jsme od něho čekali o něco víc. Teď se naskytla možnost hostování v Jablonci. Myslím, že to bude pro obě strany správný krok. Pavel pravděpodobně dostane víc příležitostí. Přeji si, aby nastupoval a ukázal své kvality. Věřím, že se rozehraje, správně nastartuje a pak se do Plzně může vrátit. Podobný krok jsme zvažovali už po předchozí sezoně.

Řeší se odchod cizinců Marka Alvira a Joela Kayamby. Proč už s nimi nepočítáte?

Rozhodli jsme se, že do přípravy nepůjdou, protože na jejich postech máme momentálně lepší hráče, než jsou oni. To je jednoduché.

Zatím poslední posilou je Mohammed Tijani. Bude to srovnatelná náhrada za Eduarda Santose?

Eduardo zapadl skvěle, odevzdal výbornou práci. Teď se naskytla možnost získat Tijaniho, který v Teplicích kopal velmi dobře. V zápase proti nám podal vynikající výkon, je to podobný typ jako Santos. Má dobrou postavu, je silný, důrazný, velmi dobrý v rozehrávce. Jsem rád, že se to povedlo.

Do útoku přišel Jan Kliment, který je jiný typ, než byl Jean-David Beauguel. Budete kvůli tomu měnit herní styl?

Jsou to typologicky jiní útočníci. Honza je rychlý, do brejkových situací. Bogy byl jedinečný v držení míče. Pokud Honza nastoupí, budeme muset hru malinko změnit. Ale nic velkého, jen budeme chtít využít jeho rychlosti.

FOTO: Plzeňská Viktoria už je v plné přípravě, Tijani se připojí až příští týden

Přišel také Václav Pilař, je to hráč pro základní sestavu, nebo spíš střídající žolík?Pro Vendu to platí stejně jako pro ostatní. Kdo bude lepší, tak bude hrát. Je to velmi zkušený hráč, v Jablonci podával velmi dobré výkony, ale na jeho postu je veliká konkurence. Záleží, jak si o místo v sestavě řekne. Má velkou chuť tady prorazit.

Reprezentanti (Staněk, Kalvach a Havel) dostali týden volna navrch. Budou mít dostatek času na odpočinek?

Hned po sezoně měli kluci jeden dva týdny volno, takže si trošku odpočinuli. Věřím, že to bude stačit. Potřebujeme, aby se brzy zapojili, zápasy o Evropu se rychle blíží.

Zmínil jste pohárové boje. Nakolik je pro vás nepříjemné, že hned první zápasy sezony budou o všechno?

Tohle je každý rok stejné, česká liga začíná o něco později než předkola. Na soustředění máme kvalitní soupeře. Věřím, že to bude stačit.

Už znáte první dva možné soupeře, čekají vás Helsinky, nebo Riga. Co byste k nim v tuhle chvíli řekl?

Určitě to nebude jednoduché, Riga loni vyřadila maďarský tým Puskás se skóre 5:0. Budí obrovský respekt, informace sbíráme i o Helsinkách. Nechceme nic podcenit. Jdeme za tím, abychom hráli evropské poháry.

Letní jízdní řád Viktorie

18. června, 10.30, Žákava: Viktoria Plzeň – Klatovy, 22. června, Město Touškov: Viktoria Plzeň – Slavia Karlovy Vary (ČFL), 28. června, 16.30, Dobřany: Viktoria Plzeň – Slovan Bratislava (mistr Slovenska), 1. července, 11.00, Plzeň: Viktoria Plzeň – Táborsko (2. liga), 3. července: odjezd na soustředění do Westendorfu (Rak.), 5. července, 18.00: Viktoria Plzeň – Botosani (Rumunsko), 8. července, 18.00: Viktoria Plzeň – Saint-Truiden (Belgie), 12. července, 16.00, Kufstein: Viktoria Plzeň – Besiktas Istanbul (Turecko)