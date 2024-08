Fotbalisté Plzně vyhráli na hřišti posledních Českých Budějovic 3:0. Zpočátku to na stadionu v Českých Budějovicích ale nevypadalo tak, že v 5. kole Chance ligy na sebe narazily týmy z opačných pólů tabulky.

Gól do sítě Viktorie Plzeň ze 4. minuty neplatil kvůli hraní rukou domácího Adedirana a v 19. minutě hostující brankář Tvrdoň vyrazil Šigutovu gólovou tutovku hlavičku do protipohybu.

V tabulce poslední České Budějovice zatápěly druhé Viktorii Plzeň, která výrazně obměnila základní jedenáctku. Trenér Miroslav Koubek poslal kvůli náročnému programu fotbalistů Viktorie v domácí i Evropské lize z tradiční sestavy na hřiště pouze gólmana Tvrdoně, stopery Dweha, Hranáče a Jemelku a záložníka kapitána Kalvacha.

„Šlo nám nejen o výhru, ale i o rozložení sil, protože jsme hráli už páté utkání v patnácti dnech. Takže jsme na některých hráčích viděli, že si už potřebují odpočinout. Šesti změnami jsme podstoupili riziko, což bylo na naší hře vidět, protože první poločas nebyl úplně podle našich představ,“ vysvětlil trenér Plzně Miroslav Koubek.

Viktoriány nakopla situace z 29. minuty, kdy Šigut ve vápně rukou změnil směr míče po hlavičce Cadua. Rozhodčí Radina si verdikt potvrdil u videa. A nařízenou penaltu proměnil hostující Jirka střelou do opačného rohu branky, než skočil domácí gólman Fendrich.

„Když Erik kope penaltu, tak jsem klidný, protože je kope perfektně. Má skvělou kopací techniku, ale samozřejmě může mu to brankář vystihnout nebo vyrazit na tyč. Nicméně Erik má razantní střelu, dobře utaženou, mění strany kopu a zatím se mu daří penalty proměňovat,“ pravil kouč plzeňské Viktorie.

Do druhého poločasu už nenastoupili herně nevýrazní Ricardinho a Mosquera a po střetu s Kalvachem otřesený Panoš. Nahradili je Vašulín, Šulc a Červ.

„Vedli jsme 1:0 a rozhodli jsme se, že druhý poločas pojistíme a nasadíme do hry zkušenější hráče. Ti, kteří hráli od začátku, měli ušetřit síly těm klukům, co hrají stabilně zápas co zápas. Nestřídal jsem je kvůli špatné výkonnosti,“ řekl Koubek.

Příchod opor Viktorie byl na výkonu Viktorie zřetelný. Hosté jednoznačně převzali otěže zápasu. V 50. minutě Jirka centroval do pokutového území a Cadu tvrdou ranou k pravé tyči zvýšil vedení Viktorie.

Deset minut před koncem zápasu skóroval na konečných 3:0 Kalvach střelou k levé tyči po přihrávce Cadua.

„Poločasové střídání bylo na naší hře znát, protože kromě asi čtyř minut, kdy nás Budějovice dostaly pod tlak, jsme měli utkání pod kontrolou,“ konstatoval Miroslav Koubek.

Plzeňští fotbalisté se tak skvěle naladili na dvojzápas play-off Evropské ligy proti skotskému Hearts of Midlothian.