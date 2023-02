Ani hlavní kouč plzeňského celku, který bývá v hodnocení zápasu opatrnější, tentokrát neskrýval zklamání. „Měli jsme hodně ztrát, příště musíme být lepší,“ souhlasil Michal Bílek, že podobný výkon by proti silnějším soupeřům nestačil. „Na nás byla vidět nervozita. Ale takové zápasy se někdy hrají, důležité je vyhrát a nám se to podařilo,“ doplnil ještě zkušený kouč fotbalové Viktorie.

FOTO: Viktoria vyhrála, ale výkonem nepřesvědčila. Bílek byl k hráčům kritický

I v neděli zůstaly tři body v Plzni především zásluhou střelecké nemohoucnosti Jihočechů, kteří měli jasnou převahu v držení míče – 62 ku 38 procentům.

„Ale soupeř si nevytvořil nějaké velké příležitosti, jednu měly Budějovice ve druhé půli, kdy to vypadlo Jindrovi (Staněk - pozn. autora). Pak hrály dlouhé balony, my jsme je ovšem uskákali,“ připomněl plzeňský kouč Michal Bílek, že pod inkasovaným gólem byla nešťastná teč obránce Václava Jemelky.

Zdroj: Youtube

Defenziva plzeňské Viktorie však není na jaře zdaleka tak pevná jako na podzim, kdy obdržela pouhých deset branek. Na jaře viktoriáni inkasovali už čtyřikrát, ani v jednom ze tří zápasů neudrželi čisté konto.

I když dvakrát soupeři pomohla nešťastná teč plzeňského zadáka, Jemelka v neděli jen „navázal“ na kolegu Havla. A to v utkání proti Českým Budějovicím bylo v závěru na hřišti všech šest obránců, které měl realizační tým k dispozici. „Filip Kaša tam šel na poslední dvě minuty. Potřebovali jsme na hřišti ještě jednoho hlavičkáře,“ vysvětloval tento tah kouč Viktorie.

1/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 2/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 3/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 4/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 5/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 6/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 7/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 8/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 9/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 10/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 11/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 12/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 13/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 14/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 15/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 16/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 17/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 18/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 19/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 20/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 21/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 22/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 23/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 24/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 25/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 26/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 27/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 28/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 29/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 30/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 31/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 32/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 33/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 34/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 35/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023. 36/36 Zdroj: fcv/Martin Skála Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0), 12. února 2023.

Ta se drží v tabulce o jediný bodík za vedoucí Slavií, ale musí koukat i za sebe, protože třetí pražská Sparta v neděli večer rozstřílela v malém pražském derby Bohemians 1905 na jejich hřišti vysoko 6:2 a potvrdila tak po domácí výhře 4:1 nad Boleslaví vzestup formy. A viktoriány teď čeká těžká prověrka, v neděli hrají od 15 hodin na Slovácku, tomu patří čtvrtá příčka tabulky.

Tijani dohraje jaro ve Zbrojovce

Stoper Mohamed Tijani, reprezentant Beninu, kterého od loňského letního příchodu do plzeňské Viktorie pronásledují zdravotní trable, dohraje sezonu v brněnské Zbrojovce, kam zamířil na hostování.



„Momo bohužel neabsolvoval s týmem celou zimní přípravu, vinou zranění nemohl být ani na herním soustředění ve Španělsku a jeho cesta do základní sestavy by tedy v tuto chvíli byla složitá,“ uvedl na adresu pětadvacetiletého fotbalisty sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.



„Po domluvě s ním jsme se rozhodli pro cestu hostování a většího herního vytížení. Je to kvalitní hráč a přejeme mu, aby se v Brně dokázal prosadit a nasbíral co nejvíce ligových startů,“ doplnil Kolář.

FOTO: Slabý výkon! Přeštice dostaly od Táborska nařezáno. Co řekl kouč?