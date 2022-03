„Nesmírně těžké utkání, kvůli terénu jsme volili jednoduchou hru. Snažili jsme se dostat za jejich obranu. Škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce, protože si myslím, že zvlášť ve druhé půli jsme byli lepší,“ říkal po remíze v Jablonci plzeňský kouč Michal Bílek, jenž okomentoval i premiéru Brazilce Eduarda Santose v dresu Viktorie. „Hrál na nezvyklém postu levého obránce a myslím, že to zvládl dobře,“ doplnil 56letý trenér.

„Plzeň tam měla dvě šance, kdyby byla klidnější, asi by vstřelila spíš branku než my. Ale jinak je remíza si odpovídající,“ kontroval jeho zkušený jablonecký protějšek Petr Rada.

Hrdinou zápasu byl brankář jeho týmu Jan Hanus, který plzeňské střelce několikrát vychytal.

A kdy jemu bylo nejhůře?

„Jak střílel Choras, vyrážel jsem to tak tak na tyčku. Oni hodně tlačili, bylo to nepříjemné,“ uvedl Jan Hanuš do televizních kamer.

Parádní zákrok musel vytáhnout už po deseti minutách jeho protějšek Staněk, jenž vyrazil nebezpečnou hlavičku Zeleného po rohovém kopu a plzeňské defenziva pak uhasila i následující závar. Pak se veškeré dění na těžkém terénu odehrávalo především ve středu hřiště.

Při svém jubilejním 100. ligovém startu byl aktivní plzeňský Bucha, ale v 18. minutě trefil jen domácího stopera Martince. Také Eduardo se při viktoriánské premiéře chtěl ukázat, dvakrát se dočkal do zakončení, ale nohou i ve 25. minutě po rohu hlavou pálil nepřesně.

Viktoriáni se tak dočkali největší šance v samotném závěru první půli, kdy střílel po pěkné kombinaci znovu Bucha, ale jeho pokus levačkou brankář Hanuš vyrazil na roh.

„Gólman Hanuš šel dopředu na jednu ze stran. Měl jsem zachovat chladnější hlavu a kopnout to technicky,“ kál se po zápase Pavel Bucha. A tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Po změně stran přidali plzeňští fotbalisté ještě na aktivitě, jenže Sýkorův pokus nemohl jabloneckého gólmana ohrozit. Brzy poslal trenér Bílek na hřiště druhého útočníka a Chorý měl hned velkou šanci. V 59. minutě po spolupráci s Beauguelem ve vápně střelou z úhlu po zásahu brankáře Hanuše zatřásl brankovou konstrukcí.

Sám francouzský forvard pak v 63. minutě pálil zpoza šestnáctky nad, stejně jako na druhé straně Černák po akci Silného. To však byla poslední vážnější akce domácích, plzeňský tlak sílil, na hřiště šel i třetí útočník Trusa, jenže v gól se převahu přetavit nepovedlo.

Chorý střílel v 72. minutě levou nohou jen do náruče brankáře Hanuše, Kalvachův trestný kop pak prolétl šestnáctkou Jablonce, a když po další standardce našel Beauguela, ten hlavičkoval nad. Mezitím byl v 83. minutě blízko gólu Eduardo Santos, jenže jeho pokus pravou nohou vyrazil na roh brankář Hanuš. A tak si oba celky rozdělily po bodu za bezbrankovou remízu, plzeňská Viktoria ztratila po čtyřech výhrách v řadě.

FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Machálek – Paták, Antoníček. ŽK: Silný, Pleštil – Trusa. Diváci: 2175.

Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec (37. Štěpánek), Kubista, Zelený – Kratochvíl (76. Pleštil), Považanec, Hübschman, Houska, Černák (76. Nykrín) – Silný.

Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Kaša, Hejda, Santos (85. Pernica) – Bucha, Sýkora (58. Chorý), Kalvach – Kopic (69. Trusa), Beauguel, Mosquera.