/OHLASY, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Viktorie Plzeň se po sobotní porážce 1:2 na Slavii Praha v lize propadli na třetí místo. Na druhou Spartu ztráci dva body, na lídra tabulky dokonce čtyři. A to měli v průběhu podzimu na čele náskok až šesti bodů, na jaře ho zcela promrhali.

Trenér Michal Bílek se svým asistentem Pavlem Horváthem v kotli stadionu v pražském edenu nevymysleli, jak obrat domácí Slavii o body. | Foto: Jindřich Schovanec

„První půle byla z naší strany velmi dobrá. Výborně jsme bránili, soupeře jsme do ničeho nepustili a my jsme si vypracovali jednu šanci, kterou jsme využili,“ připomněl plzeňský kouč Michal Bílek povedenou akci svého celku po čtvrt hodině hry, po níž poslal dlouhán Chorý svůj tým do vedení.

Plzeňský kouč pak litoval především vyrovnávací branky Slavie, když se v úvodu druhé půle po rohu a nešťastné teči Kopice prosadil pět minut po přestávce Olayinka. „Slavia nás od začátku druhé půle zamkla. Dobře kombinovala a držela míč. To bylo ještě v pořádku, ale bohužel jsme neuhlídali standardku,“ hlesl kouč Viktorie, který uznal, že měla Slavia velký tlak. Pomohli jí Van Buren a zejména pak Lingr, kteří přišli na hřiště po půli.

„Vyrovnávací branka nalila Slavii sílu. Cítili, že mají šanci utkání otočit a nakonec se jim to podařilo,“ doplnil v hodnocení zápasu kouč Bílek, který musel už po hodině hry stáhnout zraněného autora vedoucí branky Chorého, společně s ním šel dolů i Květ. Nahradili je Vydra s Klimentem.

Fotbalisté Viktorie prokletí slávistického stadionu v Edenu neprolomili, v sobotu tam prohráli 1:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Už v první půli mě při jednom ze soubojů zatáhlo ve svalu. Moc to nešlo. Klukům už bych nepomohl, chtěl jsem přepustit místo někomu zdravému,“ vysvětloval důvod střídání do televizních kamer Tomáš Chorý.

Tlak Slavie pak vyústil čtvrt hodiny před koncem ve vítěznou branku Lingra, na které se podíleli hned čtyři střídající hráči domácích. „Myslím, že jsme hráli jsme dobře celý zápas, stupňovali jsme tempo. Vedoucí gól Plzně určil ráz utkání, nám pomohli střídající hráči. Ve druhé půli už to byl náš koncert,“ liboval si slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Také jeho plzeňský protějšek se snažil s výsledkem něco udělat, na hřiště postupně poslal další tři ofenzivní hráče. „Dali jsme tam tři útočníky, chtěli jsme vyrovnat. Ale měli jsme tam jen jeden závar,“ připomněl trenér Bílek centr Jirka, který před Havlem uklidil do bezpečí obránce Slavie.

Fotbalisté Viktorie prokletí slávistického stadionu v Edenu neprolomili, v sobotu tam prohráli 1:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

Na víc se viktoriáni nezmohli. „Slavia potvrdila, že je doma silná. Ani v závěru nás nepustila do výraznějšího tlaku,“ dodal kouč plzeňské Viktorie, která se po sobotě propadla až na třetí místo tabulky. Na Spartu, která vyhrála v Ostravě 3:0 a jaře soupeře válcuje, ztrácí dva body a na vedoucí Slavii už dokonce čtyři.

Přitom před zimní přestávkou na ní měla z čela tabulky Plzeň náskok dvou bodů a v průběhu podzimu až šest. Teď se situace otočila, viktoriáni budou muset oba pražské soky nahánět.

„Je fakt, že po podzimu jsme soutěž měli rozehranou výborně, pak ale přišlo několik ztrát, většinou naprosto zbytečných,“ vrátil se Michal Bílek k předchozím porážkám s Hradcem Králové a na Slovácku i domácí remíze s Olomoucí. Prohru na Slavii ale řadí do jiné kategorie. „Tentokrát jsme prohráli na půdě velkého favorita ligy. Je potřeba, abychom teď zabrali doma s Bohemkou a zůstali se Slavií i Spartou bodově v kontakt,“ dodal Bílek.

Pomoc pro Donor

Jen pá hodin před sobotním zápasem navštívili šéfové obou rivalů Jaroslav Tvrdík s Adolfem Šádkem v doprovodu hráčů Transplantační jednotku dětské hematologie a onkologie v pražském Motole.



„Setkání s malými pacienty pro mě osobně bylo velmi emotivní, protože sám mám malé děti. Bylo vidět, že jsme jim udělali radost a to je nejdůležitější,“ řekl plzeňský fotbalista Radim Řezník. Před utkáním pak kapitáni předali organizaci Donor šek na 200 tisíc korun.

