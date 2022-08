„Z úcty ke klubu, který mě vychoval, jsem neslavil. Na druhou stranu jsem měl z gólu radost, protože jsem pomohl týmu ke třem bodům. Je to fotbal, teď jsem v Plzni a mám radost, že jsem pomohl ke třem bodům,“ řekl Václav Pilař.

Třiatřicetiletý rodák z Chlumce nad Cidlinou zužitkoval přihrávku Jana Kopice, který na brankové čáře poblíž levé tyčky hradecké svatyně obehrál dva protihráče. „Byl jsem na správném místě ve správný čas,“ dodal Pilař.

Hradec hrál hodinu bez vyloučeného Smrže, ale i tak Viktorii zatápěl. Dokonce vstřelil gól na 1:1. „Byl to ohromně těžký zápas, protože Hradec hrál skvěle i v deseti. Klobouk dolů před nimi, s jakým nasazením hráli. Utkání jsme zvládli a odvážíme si tři body, pro které jsme si sem přijeli,“ konstatoval střelec vítězné branky.

Vítězství je povzbuzující před dvojzápasem play-off Ligy mistrů s Karabachem. „Někteří kluci toho mají v nohách více, ale máme kvalitní a široký kádr a musíme to zvládat týmově, což jsme proti Hradci potvrdili,“ uvedl Václav Pilař.

Viktorii zařídil výhru střídající Pilař. Plzeň zvítězila již tradičním výsledkem

První branku sobotního duelu dal útočník Plzně Tomáš Chorý, který byl diváky stanice O2 označen jako nejlepší hráč zápasu.

„Myslím si, že v závěru zápasu se ukázala naše síla. Všichni jsme chtěli odvézt si odsud tři body. Bylo vidět, že to chceme zlomit. Samozřejmě nám pomohlo, že soupeř hrál v deseti, čehož jsme využili. Za tři body jsme rádi,“ prohlásil Chorý.

Sedmadvacetiletý fotbalista dal svůj třetí soutěžní zápas. Předtím se dvakrát trefil proti Helsinkám a Tiraspolu v předkolech Ligy mistrů. Proti Hradci nasměroval hlavou do soupeřovy brány centr Ndiayeho. „Snažil jsem se najít míč a položit se do toho, abych trefil bránu a nemířit, jak mi říká táta. Zaplať pánbůh spadlo to tam a jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci ke třem bodům,“ svěřil se dvoumetrový forvard.

Kromě zápasu v Teplicích vždy nastoupil v základní jedenáctce. Od začátku sezony odehrál tři kola v lize a čtyři zápasy v evropském poháru. „S fyzickými silami jsem na tom dobře, vůbec si nestěžuju. Mám velkou radost, že hraju a mohu týmu pomoci, což je pro mě priorita. Jsem strašně rád, že šlapeme a že se nám zatím daří (zaklepe pěstí na zuby). Myslím si, že máme dost kvalitních hráčů, abychom složili základní jedenáctku jak na ligu, tak na Evropu. Pevně věřím, že budeme připravení na obě soutěže,“ tvrdil Tomáš Chorý.

