Obhájce titulu poslal v 31. minutě do vedení Ivan Schranz po obrovské chybě brankáře Jana Hanuše a v 84. minutě přidal po dalším zaváhání domácí defenzivy pojistku Stanislav Tecl. O tři minuty později už jen snížil střídající Jan Krob. Červenobílí si částečně spravili náladu po čtvrteční porážce 1:3 v odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a vyřazení ze soutěže a kolo před koncem základní části nejvyšší soutěže nadále vedou tabulku o bod před druhou Plzní. Jablonec prohrál poosmé z posledních devíti ligových zápasů se Slavií, už devět kol čeká na vítězství a patří mu 12. místo s náskokem pouhých dvou bodů na barážové pozice.

Ani pět minut nastavení nepomohlo Jabloneckým porazit Slavii

Branky: 87. Krob - 31. Schranz, 84. Tecl. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Černák, Pilař, Silný, Martinec, Krob - Fila, Tecl, Kolář. Diváci: 4056.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený (74. Krob) - Hübschman (73. Považanec) - Černák, Kratochvíl, Houska, Pilař (74. Kadlec) - Ikaunieks (57. Silný). Trenér: Rada.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Jurásek - Hromada (87. Ševčík), Traoré (87. Oscar) - Schranz, Fila (55. Talovjerov), Plavšič (55. Olayinka) - Tecl. Trenér: Trpišovský.

Plzeň - Ostrava 2:1

Ve 31. minutě otevřel skóre Jhon Mosquera, po hodině srovnal vlastním gólem Milan Havel, ale krátce nato Viktorii vrátil vedení Pavel Bucha. Západočeši mají utkání před koncem základní části jisté, že do nadstavby půjdou nejhůře z druhé pozice. Na lavičce Baníku nevyšla premiéra trenérovi Tomáši Galáskovi, který v týdnu nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu. Slezané v lize nevyhráli pošesté za sebou a Viktorii neporazili ve 25. utkání nejvyšší soutěže v řadě.

Galáskovi ligová premiéra nevyšla. Bojovný Baník v Plzni nevystřelil na branku

Branky: 31. Mosquera, 65. Bucha - 62. vlastní Havel. Rozhodčí: Berka - Kříž, Váňa - Ondráš (video). ŽK: Řezník - Takács, Pokorný, Jaroň. Diváci: 10.726.

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (86. Šulc), Sýkora (69. Chorý), Mosquera (90.+2 Holík) - Beauguel (86. Čermák). Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Takács (75. Chlumecký), Fleišman - Jaroň (67. Falta), Kaloč, Kuzmanovič (67. Budínský), Boula (71. Šín), Buchta - Klíma (75. Smékal). Trenér: Galásek.

Sparta - Slovácko 3:1

Souboj dvou sousedních mužstev v tabulce, která se znovu utkají v nadstavbové skupině a 4. května i ve finále domácího poháru, otevřel střelecky Dávid Hancko. V závěru poločasu srovnal Daniel Holzer, ale Bořek Dočkal vzápětí vrátil Letenským vedení. Pojistku přidal ve druhé půli jubilant Adam Hložek. Sparta prohrála jediný z 20 domácích ligových zápasů se Slováckem (z toho 18 vítězství) a částečně mu oplatila podzimní debakl 0:4, kterým vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize. Sparťan Hložek ve věku 19 let, osmi měsíců a 23 dnů nastoupil do 100. zápasu v lize, což se před ním nikomu v historii samostatné ligy nepovedlo.

Slovácko padlo po šesti zápasech. Na Spartě rozhodly standardky

Branky: 33. Hancko, 43. Dočkal, 72. Hložek - 42. Holzer. Rozhodčí: Szikszay - Hájek, Caletka - Štěrba (video). ŽK: Pavelka, Hancko - Sadílek, Divíšek. Diváci: 14.235.

Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I - Pešek (65. Haraslín), Pavelka (88. Souček), Ladislav Krejčí II, Dočkal (76. Karabec), Hložek (88. Minčev) - Čvančara (76. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Slovácko: Nguyen - Tomič (73. Reinberk), Hofmann, Šimko, Kalabiška (83. Juroška) - Havlík, Ljovin (59. Cicilia) - Petržela (59. Kohút), Sadílek, Holzer (83. Divíšek) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Liberec - Karviná 2:1

Fotbalisté Slovanu porazilidoma Karvinou 2:1, přestože v úvodu prohrávali. Senegalský záložník Modou Ndiaye vstřelil ve 12. minutě první gól v české lize, ale penalta Michaela Rabušice ukončila po 378 minutách liberecký gólový půst a slovenský záložník Martin Koscelník zařídil, že tři body zůstaly u Nisy. Severočeši vyhráli poprvé po třech kolech, postoupili na osmé místo a už mají jistotu, že nebudou hrát ve skupině o záchranu, Karviná na dně tabulky ztrácí šest kol před koncem na předposlední místo už deset bodů.

Liberec doma otočil s poslední Karvinou. Rozhodl Koscelník

Branky: 32. Rabušic z pen., 60. Koscelník - 12. Ndiaye. Rozhodčí: Petřík - Leška, Vyhnanovský. ŽK: Ghali, Gebre Selassie, Havelka - Svoboda. Diváci: 1521.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Koscelník, Tiéhi, Frýdek (80. Stoch), Havelka (80. Michal), Ghali (63. Hilál) - Rondič (72. Matoušek), Rabušic (63. Višinský). Trenér: Kozel.

Karviná: Bajza - Mikuš, Dramé, Buchta, Šehič - Zorvan (83. Chvěja), Ndiaye (72. Túlio), Qose (66. Sinjavskij), Jursa, Bartošák (83. Holík) - Papadopulos (66. Svoboda). Trenér: Páník.

Zlín - Mladá Boleslav 1:2

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili ve Zlíně 2:1. O jejich výhře rozhodli brankami David Douděra a Tomáš Ladra, v závěru snížil střídající Rudolf Reiter. Středočeši podruhé za sebou zvítězili a udrželi naději na účast v nadstavbové skupině o titul. Na šestý celek tabulky Hradec Králové ztrácejí bod. "Ševci" tři kola po sobě nevyhráli, ztratili šanci na skupinu o umístění a čeká je boj o záchranu.

Rozhodnuto. Ševci prohráli s Mladou Boleslaví a čeká je jenom boj o záchranu

Branky: 82. Reiter - 21. Douděra, 51. Ladra. Rozhodčí: Radina - Vodrážka, Antoníček. ŽK: Procházka, Vraštil, Hrubý - Dancák, Smrž, Karafiát. Diváci: 2477.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov (79. Simerský) - Conde - Dramé (79. Jawo), Hrubý, Janetzký, Fillo (61. Reiter) - Fantiš (61. Čanturišvili). Trenér: Kalivoda.

M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra (81. Sladký), Matějovský, Dancák (68. Hlavatý), Ewerton (90.+1 Skalák) - Ladra (68. Škoda). Trenér: Hoftych.

Pardubice - Teplice 2:0

Fotbalisté Pardubic v záchranářském duelu porazili 2:0 Teplice a poprvé v jarní části vyhráli. O vítězství domácích v pražském Ďolíčku rozhodli kapitán Jan Jeřábek a Dominik Kostka. Pardubice si s Teplicemi poradily i ve čtvrtém vzájemném ligovém zápase a v tabulce se na dnešního soupeře bodově dotáhly. Východočechům patří s 24 body předposlední 15. místo, Severočeši jsou čtrnáctí. Od poslední Karviné je dělí deset bodů.

Za tříbodové kormidlo vzal kapitán Jeřábek a Kostka vrhl vítězné kostky

Branky: 33. Jeřábek, 74. Kostka. Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Vacek - Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. Diváci: 897.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Patrák, Vacek (68. Červa), Jeřábek, Solil, Rezek (46. Huf, 80. Matějka) - Černý (82. Mareš). Trenér: Novotný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Kučera, Hasil - Hyčka (67. Boljevič), Trubač, Vobecký (67. Ledecký), Prošek (53. Kodad), Fortelný (73. Žitný) - Žák, Sejk (73. Succar). Trenér: Jarošík.

Hradec Králové - Olomouc 3:0

Fotbalisté Hradce se díky výhře 3:0 drží v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. "Votroky" poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.

Velikonoční nadílka: Votroci smázli Sigmu a drží šestku. Řádili Vašulín a Mejdr

Branky: 60. a 78. Vašulín, 38. Mejdr. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Líkař. ŽK: Mejdr, Vlkanova, Novotný - Slavíček. Diváci: 670.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Rada (62. Kodeš), Kučera (89. Soukeník), Vlkanova, Novotný - Vašulín, Kubala (86. Prekop). Trenér: Hejkal.

Olomouc: Macík - Slavíček (75. Hadaš), Hubník, Jemelka, Vepřek (66. Vaněček) - Greššák (46. González), Breite - Navrátil (60. Beneš), Růsek, Zifčák (46. Zmrzlý) - Chytil. Trenér: Jílek.

České Budějovice - Bohemians 2:0

Fotbalisté Českých Budějovic museli zápas s Bohemians 1905 2:1 otáčet. Hosty poslal ve 20. minutě z penalty do vedení Roman Květ, ale po přestávky srovnal Mick van Buren a v 64. minutě dokonal obrat Lukáš Skovajsa. Jihočeši poskočili na deváté místo tabulky a mají jistotu, že nebudou muset hrát v nadstavbě skupinu o záchranu. Pražané jsou třináctí s náskokem jediného bodu na barážové pozice.

Tři body zůstaly po zásluze na jihu Čech

Branky: 39. Van Buren, 64. Skovajsa - 20. Květ z pen. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Pfeifer. ŽK: Valenta, Hora - Vondra. Diváci: 4113.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Čavoš (77. Hora) - Van Buren, Škoda (81. Hais), Brandner (81. Penner) - Mihálik (90. Novák). Trenér: Horejš.

Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Jindřišek, Mareček (65. Köstl) - Fulnek (73. Kovařík), Hronek (65. Vaníček), Květ (56. Chramosta) - Bartek (56. Beran). Trenér: Veselý.