V předchozích letech by to byl jednoznačný šlágr sezony, ostatně i před měsícem to vypadalo, že tomu tak bude i letos. Plzeňská Viktoria po restartu ligy porazila doma pražskou Spartu jasně 3:1 a zdálo se, že našlápne ke stíhací jízdě vedoucí Slavie.

Ale teď, po dalších šesti kolech, Slavia dál vládne české lize, ale viktoriáni tápou, ze šesti posledních zápasů vyhráli jediný. V tabulce je Plzeň až šestá, stejně bodů (20) má i sedmá Karviná. Tak bídný vstup do soutěže v Plzni dlouho nepamatují, naposledy v sezoně 2008/2009.

„I tak je to pro nás velký zápas. Věřím tomu, že nasbíráme všechny síly a energii na to, abychom ho zvládli do vítězství. Známe kvality soupeře. Měli jsme s nimi vzájemnou konfrontaci dvakrát a dvakrát to bylo na jejich stadionu. Proto věřím v sílu domácího prostředí a našeho kolektivu,“ uvedl Adrian Guľa, slovenský kouč plzeňské Viktorie.

Pod jeho vedením nastoupili plzeňští fotbalisté proti Slavii zatím dvakrát a v obou případech to bylo v minulé sezoně v Edenu. Viktoriáni ani jednou neskórovali a proti rivalovi se neprosadili ani předtím doma, kde prohráli 0:1. Slavii Plzeň neporazila čtyřikrát za sebou.

Přesto Guľa doufá, že to teď zlomí. „Víme, jakým způsobem se soupeř prezentuje, kde má silné stránky. Pro nás je podstatné, jak budeme nastaveni my,“ pokračoval slovenský kouč Viktorie, který řeší problémy s obsazením pravého kraje obrany.

Stop na jeden zápas totiž dostal na Slovácku vyloučený Havel a zkušený Řezník je zraněný. „Vypadli nám dva důležití hráči z jedné pozice. V hlavě máme minimálně dvě varianty, jak to vyřešit,“ nechtěl Guľa prozradit víc.

Také pražská Slavia je na konci náročného roku zdravotně dobitá, ale dál vévodí české nejvyšší soutěži. Před Plzní má náskok 12 bodů.

„Ve středu, až začne zápas, bude úplně jedno, jestli máme, nebo nemáme náskok. Bude to stejné jako na Spartě, těžký zápas venku, navíc v prostředí, kde se nám moc nedařilo. Ale poslední zápas jsme tam vyhráli. Rozhodne to, kdo bude ten den lépe nachystaný. Moc nehraje roli to, co bylo dva tři dny předtím,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„V těch momentech, které v zápase přijdou, je úplně jedno, jestli se vám předtím dařilo, nebo ne, jaké je postavení v tabulce. Jde o momentální rozpoložení. Plzeň doma neprohrává, je tam silná,“ připomněl kouč Slavie domácí bilanci viktoriánů.

Bude platit i dnes večer?