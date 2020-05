V 25. minutě uklidil po centru z levé strany míč do sítě pohotovou střelou, a překlopil tak vedení na stranu svého celku.

Viktoriáni sice od 11. minuty prohrávali, ale v 25. minutě vyrovnal Beuaguel a pak přišla Kovaříkova chvíle. Po přestávce přidali další góly Kopic a Bucha.

„Myslím, že jsme zápas zvládli velice dobře, ve slušném tempu. Bylo znát, že je to poslední herní prověrka před mistráky. Vítězství bylo důležité i pro sebevědomí týmu,“ říkal pro klubový web Jan Kovařík.

„Dali jsme čtyři góly, možná jich mohlo být ještě víc. ale jsme rádi, že jsme vyhráli takovým rozdílem,“ dodal 31letý fotbalista, jenž se ve druhém poločase po vystřídání Limberského přesunul na post levého beka.

Chvilku ale trvalo, než jste se na hřišti rozkoukali, důsledkem toho byla i inkasovaná branka. Souhlasíte?

Jojo, pár minut jsme byli vlažní. Přitom trenér nás před zápasem nabádal, abychom byli dostatečně agresivní v soubojích o míč. Ale zpočátku to nebylo úplně ono, naštěstí jsme se brzy rozkoukali a postupem času už získala naše hra slušné parametry.

Je důležité i to, že jste dokázali zareagovat na inkasovaný gól?

Jo, ještě do poločasu jsme to otočili. Zase se ukázala síla mančaftu. Když budeme v takových výkonech pokračovat i v ligové soutěži, bude to dobré.

Jak jste se vy osobně cítil na hřišti? Po dlouhé pauze máte v nohách druhý zápas…

Čekal jsem, že to bude horší. Ono přece jen samotné běhání je úplně něco jiného než zápasové zatížení. Myslím, že podobně na tom byli i ostatní kluci.

Jste dostatečně nažhavení na restart ligy? Už příští středu hrajete ve 20.00 na Spartě?

Já se těším moc. Mistrovské zápasy jsou úplně něco jiného, jde o body do tabulky. Čekám pěkný zápas.