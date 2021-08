Hned po čtyřech minutách odvety 3. předkola Evropské konferenční ligy brankář Aleš Hruška inkasoval, v součtu z prvním zápasem ve Walesu (2:4) už celkově popáté. Plzeňské Viktoria v té chvíli prohrávala 0:1 a její postupové šance byly na bodě nula.

Málokdy by si tipnul, že zkušený gólman bude nakonec hrdinou zápasu. Jeho spoluhráči Bucha, Chorý a Beauguel ve druhé půli otočili na 3:1 a prodlužovalo se. Ale nemuselo to tak být, kdyby Hruška nevytěsnil na břevno pokus McManuse v 75. minutě.

V nastaveném čase měli viktoriáni místy až drtivý tlak, ale další gól už nepřidali a tak přišely na řadu pokutové kopy. A při nich se zkušený gólman opět vytáhl, i když není žádný penaltový mág, hned první pokus Marrota vyrazil a když pak Smith branku vůbec netrefil už jen sledoval, jak spoluhráči dokonají postupový obrat.

„Už když dal Bogy (Beauguel) v poslední minutě gól na 3:1, cítil jsem velkou úlevu,“ vyprávěl po utkání 35ketý Aleš Hruška, který v minulé sezoně ztratil v Plzni pozici jedničky. A nebýt zranění Jindřicha Staňka v přípravě, asi by ani teď nechytal. Ale ve čtvrtek večer se zase jednou zaskvěl.

Bylo to velké drama, jak jste zápas z branky vnímal?

Bohužel jsme zase dostali zbytečný gól a zkomplikovali jsme si to ještě víc, než to bylo po prvním zápase ve Walesu. Zaplaťpánbůh jsme to dotáhli do postupového konce.

Je to velká úleva, teď když je postup v kapse?

Člověk má už od přípravy v hlavě, že se musíme dostat do základní skupiny. Takhle to bylo komplikované, ale ulevil jsem si, když Bogy vyrovnal, že se bude ještě pokračovat.

Nakonec došlo až na penalty, měl jste střelce soupeře nastudované?

V tomhle byl soupeř trošku nečitelný. Pár penalt jsme viděli, ale většina hráčů, co je jindy kope, vystřídala, takže to v tom bylo složitější. Nebylo z čeho brát.

Ale hned tu první jste zneškodnil… To asi nakoplo celý tým?

Všichni jsme viděli, že předtím Bogyho první penalta byla o fous. Kdyb jí nedal, bylo by to asi opačné. Ale on ji proměnil a mně se to pak podařilo chytit. Psychická výhoda byla potom na naší straně.

A po penaltách jste mohli jít slavit s fanoušky… Pomohlo, že jste penalty kopali před vaším kotlem?

Když máte za sebou domácí fanoušky, je to vždycky rozdíl.