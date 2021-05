„Je třeba navázat na šňůru pozitivních výsledků, kterou jsme udělali před zápasem na Slavii. Umíme hrát fotbal, naše mužstvo je silné a nepříjemné pro soupeře. Musíme se poučit z chyb ze zápasu se Slavií a s čistou hlavou skočit do zápasu s Příbramí,“ řekl asistent trenéra Viktorie Plzeň Marek Bakoš.

Příbrami se daří bodovat na hřištích soupeřů. Zatímco doma poslední tři zápasy prohrála, venku dvakrát zvítězila a jednou remizovala.

„Příbram je soupeř s rychlým přechodem do útoku, brejkový tým. Naší kvalitou se budeme snažit eliminovat její zbraně, najít si pozice, z nichž bychom mohli střílet góly. Soupeř má stále své cíle před sebou, ale my se budeme snažit vyhrát a ukázat lidem, že Plzeň je silná,“ slíbil Bakoš.

V lednu v Příbrami skončil zápas 15. kola nerozhodně 0:0. Tehdy Středočechy trénoval v Plzni dobře známý Pavel Horváth, nyní je jejich koučem Jozef Valachovič. „Nový trenér změnil jména v sestavě a trochu i způsob hry, takže určitě to bude jiný zápas než v lednu. Věřím, že to bude jiný zápas a s lepším výsledkem pro nás,“ přeje si asistent trenéra Plzně.

V kádru Příbrami ale zůstali odchovanci Viktorie Jakub Šiman a Václav Svoboda a mistr ligy 2010/2011 s Plzní Jan Rezek.

Před týdnem na Slavii se v závěru zápasu dostal na hřiště uzdravený stoper Viktorie Lukáš Hejda, který se zranil v lednu právě v utkání v Příbrami. „Těšil jsem se moc, protože už jsem byl zraněný delší dobu a bylo to těžké na hlavu. Jsem rád, že jsem zpátky. Zvládl jsem to, i když jsem doufal, že to půjde rychleji. Nicméně to mám za sebou a doufám, že už mě to nepotká,“ řekl Hejda.

Po uvolnění vládních opatření se na stadion dostanou alespoň někteří fanoušci. „Dlouho lidi nemohli na stadion, ale fotbal se hraje pro ně a všichni si uvědomili, že fanoušci na stadionech chybí. Celý klub se těší na návrat lidí na stadion a věřím, že i fanoušci se těší na nás a že si to v sobotu užijí,“ uzavřel Marek Bakoš.