Sen o obhajobě titulu se už dávno rozplynul a do nadstavby šel tým trenéra Michala Bílka s cílem udržet třetí místo. „Chceme mít co nejdříve jistotu třetí příčky,“ prohlásil plzeňský kouč Michal Bílek už po porážce na Spartě (1:2) v předposledním kole základní části.

A i když jeho tým od té doby ani jednou nezvítězil, je k tomuto cíli po nedělní bezbrankové remíze pražských Bohemians 1905 se Slováckem velmi blízko. Na čtvrté klokany má totiž náskok devíti bodů. Aby tedy bronzové medaile ztratili, museli by plzeňští fotbalisté všechno prohrát a soupeř naopak být stoprocentní.

Účast v letní kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu má i tak plzeňská Viktoria už jistou.

Jenže ty výkony.

Však se také během posledního zápasu s Olomoucí, který skončil porážkou 1:3, ozval z hlediště několikrát pískot. „Myslím, že Plzni dochází síla, nejen fyzická, ale i ta mentální. Klub nemá majitele, trenér odchází, chybí motivace,“ okomentoval rozpoložení Viktorie televizní expert a bývalý fotbalista Jan Rajnoch.

FOTO: Viktoriáni ztratili vedení, nalomil je vlastní gól v nastavení první půle

Je pravda, že snad ještě víc než mizerné výkony se v Plzni v poslední době řeší, kdo bude nástupcem Michala Bílka na trenérské lavičce.

Odcházející kouč se také po zápase s Hanáky poprvé k situaci vyjádřil. „Klub se mnou do určitého data mohl prodloužit smlouvu, ale neudělal to a tím pádem pro mě mé působení v Plzni ke 30. červnu skončí,“ pronesl suše 58letý kouč, který loni dovedl viktoriány po čtyřech letech k titulu i do Ligy mistrů.

Ještě po podzimu vedl s týmem českou ligu, ale na jaře Plzeň z boje o titul odpadla. Nejčastěji skloňovaným jménem ohledně jeho nástupce je Martin Svědík, současný trenér Slovácka. „Myslím, že víte snad víc než já. Jestli byl zájem? To ano, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct,“ reagoval Martin Svědík po nedělní bezbrankové remíze v pražském Ďolíčku.