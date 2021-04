/FOTO/ Slovenský kouč plzeňské Viktorie po utkání přiznal, že bod z Teplic za hubenou výhru 1:0 bere, ale s výkonem zejména v první půli být spokojený nemohl. Však také Adrian Guľa přiznal, že v poločasové přestávce musel zvýšit hlas.

Trenér Viktorie: Víme, že Teplice můžou být silnější. V poháru to bude boj | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Někdy je podstatné zachovat klid a jindy je potřeba do toho vstoupit. Někdy si o to výkon týmu doslova říká. Těší mě, že kluci reagovali správně. Neurazili se, nezpomalili, ale naopak přidali. Někdy musí přijít podnět zvenku, aby si uvědomili, o co hrajeme,“ uvedl Adrian Guľa na online tiskové konferenci. A reagoval i na dotaz, jestli by podobný výkon stačil na postup do finále českého poháru MOL Cup, příští středu se o něj totiž stejní soupeři utkají od 17 hodin v Plzni. Teď v lize totiž nastoupily Teplice bez několika opor.