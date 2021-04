V 61. minutě stoper Kaša napřáhl ke střele z dvaceti metrů a s pomocí teče teplického Ljevakoviče i tyče skončil míč v síti – 0:1.

„Vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Jsem rád, že mi to tam padlo,“ usmíval se Filip Kaša, který dal první soutěžní gól od loňského příchodu do Plzně. „Otevřel se přede mnou prostor, tak jsem si řekl, že to zkusím. Sice to bylo se štěstím, ale počítá se to,“ popisoval svoji gólovou střelu.

Teplice byly aktivnější v první půli, kdy viktoriány několikrát podržel gólman Staněk. Nejprve v 19. minutě při ráně Vukadinoviče a pak i při dvou pokusech Černého.

„První půle nebyla z naší strany dobrá. O poločase jsme si to vyříkali a druhá už vypadala jinak,“ těšilo Kašu, že dokázali zareagovat.

Už před jeho gólem se v 54. minutě po nedorozumění teplické obrany a hlavičce Falty řítil do slibné šance Kopic, jenže brankář Čtvrtečka byl u míče dřív. Chvilku nato už ale na tečovanou ránu Kaši nedosáhl.

Plzeň se neuspokojila a dál byla aktivnější. V 71. minutě hlavičkoval po rozehraném rohu v jasné šanci Havel nad a minutu nato po centru Kopice a pokusu Beauguela hlavou zasahoval na brankové čáře gólman Čtvrtečka.

Na druhé straně se dostal ke střele střídající Kodad, trefil jen stopera Brabce.

„Teplice zlobily až do konce. Bylo to hodně o soubojích. Jsem rád, že jsme vzadu udrželi nulu,“ řekl Kaša, i když závěr patřil spíš jeho týmu.

V 86. minutě propadl míč před Šulce, jenže ten nezakončil a před Beauguelem byl na zemi včas brankář domácích. V nastaveném čase ještě střídající Ba Loua těsně minul teplickou branku, a tak viktoriáni brali bod za nejtěsnější vítězství 1:0.

Při četných absencích v plzeňské záloze nastoupil v základní sestavě po dlouhé době zkušený Tomáš Hořava, který hrál naposledy od začátku loni v prosinci doma právě proti Teplicím (7:0). Poprvé po podzimní operaci kolena byl v základu také reprezentant Kopic.

„Jsem rád, že jsem si zase mohl zahrát ligu od začátku. Navíc se vyhrálo, takže moje pozice jsou pozitivní,“ řekl pak 32letý Tomáš Hořava.

„Dneska to bylo hodně o agresivitě, v první půli nám to moc nešlo, ale po přestávce jsme se přizpůsobili,“ řekl Tomáš Hořava k zápasu.

„Za stavu 1:0 jsme tam ještě měli dvě tutovky. Škoda že to Havlis (Havel) nebo Bogy (Beauguel) nepojistili,“ litoval zahozených šancí.

Už za týden se oba soupeři střetnou znovu, v plzeňské Doosan Areně je ve středu 28. dubna od 16 na programu semifinále českého poháru MOL Cup.

Ale už v sobotu (18.30) tam viktoriáni přivítají v lize 1. FC Slovácko. Tedy souseda v tabulce, na kterého teď ztrácejí z pátého místa pět bodů.

„Po výhře se lépe regeneruje. Ale my jsme zvyklí hrát středa – víkend, věřím, že to zvládneme,“ dodal plzeňský stoper Filip Kaša.

A viktoriáni potřebují být úspěšní na obou frontách, v tuzemském poháru chtějí aspoň do finále a v lize by se rádi vyhoupli na vyšší příčky.