„První gól nás hodně povzbudil,“ říkal trenér Viktorie Michal Bílek.

Viktoria svoji pozornou obranou nepouštěla Spartu ke Staňkovi a naopak nebezpečně útočila. Jako ve 21. minutě. Kopic přihrával Havlovi, který střelou z levé strany otřel balon o levou tyč a poté zapadl za sparťanského brankáře – 2:0.

O pět minut později dostal domácí středopolař Bucha červenou kartu za stažení unikajícího Peška. Nedovolený zákrok si rozhodčí nechal posvětit VARem. „Po naší standardce jsme to nevyřešili dobře, nechali jsme rozběhnout Peška a pak musel Bucha udělat taktický faul. Do té doby jsme hráli velmi dobře. Spartu jsme do ničeho nepouštěli. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli. Po vyloučení se hráči semkli. Věděli, že Spartě nemohou dát kousek prostoru. Navíc jsme byli v některých situacích nebezpeční,“ řekl Bílek.

Po vyloučení hosté sice Viktorii zamkli na její polovinu, ale plzeňského brankáře Staňka neohrozili.Naopak v početní převaze inkasovali po standardní situaci Viktorie. Krejčí fauloval Mosqueru, trestný kop zahrával Kalvach, Mosquera tečoval balon do míst, kde stál Hejda, který zvýšil na 3:0.

„Ve standardkách je naše síla. Kalvach je zahrává výborně, k tomu máme hráče s výborným výběrem místa. Dvakrát jsme z nich dneska udeřil,“ potěšilo Bílka.

Pecha zastavily trable s hydraulikou, Rallye Šumava pak ovládl Kopecký

V 52. minutě skóroval Hancko, ale gól padl z ofsajdu. Další důležitý okamžik zápasu se odehrál v 54. minutě, kdy Krejčí fauloval Řezníka, za což viděl v zápase už druhou žlutou kartu a síly se na hřišti vyrovnaly.

Krátce po hodině hry se vytáhl Staněk zákrokem proti hlavičce Čvančary. Poté obrovskou šanci spálil Řezník, jehož střelu z deseti metrů zastavil na brankové čáře Hancko. Sparťanské pokusy v podobě centrů do pokutového území sbíral spolehlivý brankář Staněk. V poslední minutě vyrazil Heča Kalvachovu nebezpečnou střelu. Více než 11 300 diváků v Doosan Areně se mohlo radovat z jednoznačné výhry Viktorie. Plzeňský kotel vyvolával jména sparťanského trenéra Pavla Vrby i domácího kouče Michala Bílka.

„Podali jsme vynikající výkon. Se Spartou jsme tuto sezonu odehráli tři zápasy a ve všech jsme byli lepší,“ upozornil plzeňský trenér.Do konce sezony zbývají dva zápasy, Viktoria hraje ve středu v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové a končí v neděli doma s Ostravou. „Zažil jsem ve Spartě situaci, že jsme tři kola před koncem vedli o čtyři body, ale dvakrát jsme doma prohráli. Chápu euforii a cítíme, že jsme blízko titulu, ale pro mě je titul ještě hodně daleko. Výhrou nad Spartou jsme udělali důležitý krok, abychom o titul stále hráli. Pokud budeme hrát jako proti Spartě, tedy zodpovědně, s chutí, agresivitou, tak o titul můžeme hrát,“ prohlásil Michal Bílek.

Velké drama v házenkářském derby. Do finále s Mostem jde Plzeň