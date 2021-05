Fotbalisté Viktorie Plzeň ve 31. kole FORTUNA:LIGY ztratili v lize další body za remízu 3:3 s předposlední Příbramí.

FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram | Foto: Deník/Veronika Zimová

Kdo by čekal, že viktoriáni budou chtít odčinit debakl na Slavii (1:5) z minulého víkendu, šeredně se spletl. Plzeňští fotbalisté dovolili svým bohorovným přístupem zachraňující se Příbrami jít rychle do vedení 2:0. V nastaveném čase první půle vykřesal po rohu jiskřičku naděje Beauguel. Do druhé půle vtrhla na hřiště jiná Plzeň a po šťastných brankách Brabce a Ondráška otočila na 3:2, ale dělbu bodů zajistil v nastaveném čase hostující Zorvan, který zaskočil plzeňského brankáře Hrušku.