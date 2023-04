Góly inkasované téměř z brankové čáry, na druhé straně spousta neproměněných šancí a tyčka. Fotbalistům Viktorie Plzeň nepomohla v nedělním utkání 27. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Baníku Ostrava výrazná střelecká převaha na branku 10:3. Úřadující mistři ligy prohráli 1:2 a jejich ztráta na první Spartu narostla na osm bodů a druhou Slavii na šest.

Jan Sýkora (vlevo) z Viktorie Plzeň se snaží přejít přes dva fotbalisty Baníku Ostrava. | Foto: fcv

Viktoriány vychytal gólman Baníku Letáček. Plzeň nevyhrála čtvrtý venkovní zápas v řadě, z toho třikrát padla.

„Vytváříme si šance, ale nedáváme góly,“ štve trenéra Viktorie Plzeň Michala Bílka.

Při prvním gólu Baníku platilo klišé nedáš, dostaneš. Plzeňský Vlkanova v jasné střelecké pozici těsně minul branku Ostravy a o minutu později překonal plzeňského gólmana Staňka Tijani. Staněk vyrazil hlavičku Plavšiče k neobsazenému Tijanimu, který pohodlně přehodil ležícího brankáře Viktorie.

V 17. minutě ztroskotal na ostravském Letáčkovi Chorý.

Viktoria byla aktivnější, ale domácí obrana plzeňské kontry úspěšně odvracela.

Krátce po půlhodině hry nastala pro hosty další pohroma v podobě střídání obránce Havla ze zdravotních důvodů.

V nastavení první půle chytil Letáček další šanci Chorému.

Po změně stran poslal trenér Viktorie Michal Bílek na hřiště Vydru, který v minulém kole dal dva góly.

V 54. minutě spálila Viktoria dvě gólové příležitosti. Sýkorovu ránu z hranice šestnáctky vyrazil Letáček k Chorému, kterého gólman Baníku vychytal.

A opět platilo nedáš, dostaneš. O čtyři minuty později se prosadil znovu Tijani, jenž hlavičkou trkl balon po centru Klímy za záda Staňka.

Po hodině hry se domácí radovali ze třetí branky, ale VAR gól neuznal kvůli ofsajdu.

Viktoriáni se hnali za bodovým ziskem a naději jim dal kapitán Hejda, který po centru Kalvacha hlavičkou překonal Letáčka.

Nejblíže vyrovnávacímu gólu byl Vydra, ale jeho střela v 93. minutě trefila tyč.

„Vyhrál efektivnější tým. Z toho množství šancí, které jsme měli, musíme vyhrát. Táhne se to s námi od začátku jarní části soutěže. Herně to bylo v pořádku. Za stavu 0:2 jsme se nevzdávali, chtěli jsme to zvrátit, ale musíme proměňovat stoprocentní šance,“ řekl trenér plzeňské Viktorie.

