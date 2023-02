„Liberec je vždycky nepříjemný soupeř, čekáme těžký zápas, ale my se snažíme myslet pozitivně, zaváhali jsme dvakrát výsledkově a moc se nám nedaří, to cítíme všichni. Ale chceme to zlomit, samozřejmě k tomu potřebujeme i podporu našich fanoušků. Věřím, že po zápase budeme všichni šťastní,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web plzeňský asistent Pavel Horváth.

A přiznal, že se v týdnu ještě vrátili k utkání na Slovácku i ke špatnému vstupu do jarní části sezony. V ní viktoriáni vyhráli jen dvě utkání ze čtyř. Je potřeba co nejrychleji zabrat. „Průběžně se bavíme o tom, co jsme tam udělali špatně, v čem musíme přidat a kluci si to vzali za své,“ potěšilo asistenta trenéra Michala Bílka. „Makají a plně se soustředí na sobotu, protože je to pro nás hodně důležitý zápas,“ doplnil Horváth.

Uznal také, že na jeho tým padl na jaře útlum. „Zaváhali jsme a musíme se z toho co nejrychleji dostat,“ naznačil a dva zápasy v domácím prostředí po sobě, jim k tomu dávají před šlágrem na Slavii (11. března), ideální příležitost. Týden po Liberci totiž přijede do Štruncových sadů olomoucká Sigma.

Viktorián Jemelka vyrazil za školáky, aby je pozval je na Liberec

Sobotní soupeř zpod Ještědu je v tabulce s 26 body na osmém místě a stále se rve o účast v elitní šestce. Na pátou Olomouc a šesté Bohemians 1905 ztrácí jen dva body. Z posledních pěti kol ale vyhrál jediné utkání, ve druhém jarním kole v Českých Budějovicích (2:0). Plzeňské Viktorii v nejvyšší soutěži podlehl třikrát po sobě bez vstřelené branky. Naposledy to bylo doma 0:1 po gólu Jana Sýkory, který kdysi pod Ještědem působil. Stejně jako jeho dva současní spoluhráči Jhon Mosquera a Václav Pilař. Kouč Slovanu Luboš Kozel zase na závěr hráčské kariéry oblékal dres Plzně. Ale to už je 20 let.

Teď už je to jiná Viktoria, i když na jaře zatím tápe. Plzni už se pomalu uzdravují marodi, Sýkora už hrál minule na Slovácku, s týmem trénuje i Řezník a lepší se i zdravotní stav dalších zraněných hráčů. „Lukáš Kalvach začíná pomalu trénovat a u Honzy Klimenta čekáme na zelenou od doktorů, aby se mohl připojit k týmu,“ upřesnil asistent Horváth. Podaří se obhájcům mistrovského titulu zažehnat výsledkovou i herní krizi?

Změní kouč Plzně sestavu?

Dost možná klíčovým faktorem dnešního zápasu bude už to, jakou zvolí trenér Michal Bílek základní sestavu. Když to vezmeme odzadu, tak se nabízí volba Holíka na pravý kraj obrany, možná i přesun Jemelky zleva na stopera. A na kraji buď Havel nebo ofenzivní Sýkora, který ale je použitelný i v záloze nebo pod hrotem. Tam se ale dařilo minule doma Květovi, do základu by se mohl vrátit i Vlkanova, který však může hrát i zleva místo nevýrazného Mosquery. Jisté místo mají zřejmě Staněk v brance, stoper Hejda, Kopic napravo zálohy, Bucha v jejím středu a na hrotu dlouhá Chorý.

