Fotbalisté Viktorie Plzeň vyválčili v nedělním zápase 18. kola FORTUNA:LIGY doma hubenou výhru 1:0 nad Bohemians 1905. K jedinému gólu Kalvacha, který nakonec znamenal zisk tří bodů, jim po půlhodině hry pomohla chyba v rozehrávce soupeře.

Viktoria Plzeň vs. Bohemians Praha | Foto: Deník / Daniel Beran

„Bylo to spíš remízové utkání. My jsme Viktorce ten gól nabídli vlastní chybou, jinak tam moc šancí neměla. Náš výkon ve druhé půli gradoval, ale na vyrovnání to nestačilo,“ zhodnotil utkání Luděk Klusáček, trenér Bohemians 1905.