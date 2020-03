„Podařilo se postoupit, to je perfektní. Až do 70. minuty jsme předváděli velmi dobrý výkon. Byli jsme dost rychlí a produktivní. Závěr jsme měli uhrát lépe, nebyli jsme už tak draví, ale je potřeba uznat i sílu Boleslavi,“ říkal pak Adrian Guľa, slovenský kouč v plzeňských službách.

„Nervózní jsem nebyl, ale dráždili jsme hada bosou nohou. Fanoušek si zaslouží, abychom makali až do konce,“ doplnil ke komplikacímv závěru zápasu, kdy jeho tým dovolil soupeři snížit.

Mezi nejlepší čtyři celky v domácím poháru postoupili viktoriáni poprvé od roku 2016, kdy je zastavila právě Mladá Boleslav, která pak celou soutěž vyhrála. Teď už je ze hry a Plzni zbývají tři soupeři – Olomouc, Sparta a Liberec. Los semifinálových dvojic je v pátek v Praze na Strahově.

Ve středu to byl zápas Jana Kopice, který po půlhodině hry první branku sám vstřelil. Na další dvě ještě do poločasu přihrál zahraničním akvizicím Beuaguelovi a Kayambovi. Ve druhé půli odpor Mladé Boleslavi, která i v Plzni potvrdila, že neprožívá úspěšný vstup do jara, definitivně zlomil Řezník.

Už začátek zápasu patřil domácím, Kalvachův pokus gólman lapil, Limberského šajtle šla mimo tyče a nepřesně hlavičkoval i Beauguel ve 14. minutě. Na druhé straně musel brankář Hruška vyběhnutí řešit brejk hostů.

Po půlhodině hry přišly chvíle plzeňského záložníka Jana Kopice. Ve 33. minutě využil zaváhání Křapky, který mu nechtěně posunul míč ideálně do běhu a Kopic vypálil do protipohybu gólmana – 1:0.

Šest minut nato byl záložník Viktorie na konci nádherné akce, když vybídl stříleným centrem k zakončení Beauguela a francouzský útočník potvrdil pověst kanonýra – 2:0. A do třetice byl v akci Kopic, tentokráte vybídl ke skórování Kayambu, který si v šestnáctce míč zasekl a levačkou vymetl růžek boleslavské branky – 3:0. A když čtyři minuty po změně stran skočila v síti i skákavá střela Řezníka – 4:0, bylo o postupujícím jasno.

Budínský potom v 77. minutě snížil na 4:1. V závěru pak ještě nedal domácí Chorý penaltu. A tak měli poslední slovo hosté, Budínský svým druhým gólem v zápase určil konečný výsledek – 4:2. „Výsledek odpovídá momentální formě obou mužstev,“ zhodnotil zápas boleslavský kouč Jozef Weber.

Teď už se viktoriáni chystají na sobotní ligu s Českými Budějovicemi. Hraje se v Doosan Areně od 17 hodin.

Viktoria Plzeň – Ml. Boleslav 4:2

Poločas: 3:0. Branky: 33. Kopic. 39. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník – 71. a 85. Budínský. ŽK: Řezník- Budínský. Rozhodčí: Orel – Blažej, Koval. Diváků: 4519.

Viktoria: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (54. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Čermák (77. Herc) – Kayamba, Beauguel (54. Chorý), Kopic.

Mladá Boleslav: Mikulec – Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený – Hubínek, Hönig – Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (52. Auer) – Wágner (46. Jiří Klíma).