Favoritovi dělal problém presink teplických fotbalistů. Ve 23. minutě chyboval pod tlakem domácích hráčů Bucha, Teplice dvěma rychlými přihrávkami rozebraly plzeňskou obranu a Urbanec z levé strany otevřel skóre zápasu – 1:0.

V první půli ze strany Viktorie stála za zmínku jen šance Pilaře z 9. minuty, kdy jeho přihrávku na Kopice před prázdnou bránu zblokoval obránce Vondrášek.

Na začátku druhého poločasu trenér Bílek stáhl Holíka a Pilaře a na plac poslal Mosqueru s Chorým. Na levého beka se přesunul Sýkora a Havel se stáhl na pravou stranu obrany.

„Šli tam s tím, že chceme utkání vyhrát. Přeskupili jsme řady a hráli jsme na dva útočníky. Chtěli jsme Teplice přimáčknout a aby hodně létaly centrované balony do pokutového území,“ vysvětlil lodivod Viktorie Michal Bílek.

Jenže místo plzeňského vyrovnání padl gól do branky Viktorie. Čtyři tepličtí hráči napadali rozehrávku Mosquery, zmocnili se balonu, Hyčka nacentroval do vápna, kde Hejda nešťastně odkopl míč k Urbancovi, který do protipohybu Staňka zvýšil na 2:0.

„Protihráče jsme špatně dostupovali a nechávali jim zbytečně příliš prostoru. Pohybliví hráči domácích nám dělali trochu problémy. Škoda druhého gólu na začátku druhé půle. Kdyby nepadl, dopadlo by utkání lépe. Branka na 0:2 nás trochu přibrzdila. Nicméně si myslím, že od té doby jsme sehráli velmi dobrý zápas, byli jsme nebezpeční a bylo vidět, že chceme utkání vyhrát,“ tvrdil trenér Viktorie.

Plzeň zvýšila obrátky a Teplice uzamkla na jejich polovině hřiště. Kopicovu střelu brankář Grigar ještě vyrazil. Krátce před hodinou hry inkasoval. Kalvach rozehrál rohový kop a na zadní tyč nabíhající Kliment hlavou snížil na 1:2.

O tři minuty později Grigar na poslední chvíli vyrazil Sýkorův centr na Chorého. Ten vzápětí tváří v tvář před Grigarem minul teplickou branku.

Hosté vyrovnali dvacet minut před koncem zápasu. A opět byl u toho Kalvach, po jehož rohu trefil Hejda tyč, ale odražený balon vrátil za Grigara Mosquera – 2:2.

V závěru zápasu byla blízko třem bodům obě mužstva. V první minutě nastavení fauloval v pokutovém území Hejda Kodada, ale gólman Staněk vystihl směr laxní střely Urbance. Kapitán Viktorie dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

A když v poslední minutě nastavení plzeňský Dědič těsně minul teplickou branku, skončil duel 2:2.

„Odehráli jsme dva rozdílné poločasy. Ten první byl špatný, ale ve druhé půli jsme sehráli velmi dobrou partii. Po přestávce jsme si vytvořili spoustu brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Přežili jsme penaltu a v posledních sekundách jsme měli tutovou šanci. Pokud chceme vyhrát, musíme hrát celých devadesát minut,“ konstatoval Bílek.

