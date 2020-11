A nutno říct, že tenhle výsledek je pro nesmiřitelného rivala ještě milosrdný, hosté spíš mohli prohrát vyšším rozdílem. Bucha totiž nedal v závěru penaltu a předtím Kopicovu hlavičku zastavilo břevno. V nastaveném čase pak snížil Krejčí mladší.

Viktoriány nasměroval za třemi body mladík Bucha, jenž v sedmé minutě mazácky přehodil gólmana Nitu. Rumunského brankáře Sparty do poločasu propálil ještě kanonýr Ondrášek a po závaru před brankou i Hejda.

„Hodně nám pomohl ten první gól,“ říkal zkušený stoper, jenž přišel do Plzně před osmi lety právě ze Sparty a teď svému bývalému klubu poprvé vstřelil gól. „Jenom jsem do balonu plácl, nemířil jsem. Naštěstí to propadlo gólmanovi mezi nohama,“ nezastíral Hejda spokojenost.

Ta byla patrná i na trenérovi Guľovi, který na lavičce Viktorie vyhrál i jedenáctý domácí zápas. „Kluci ukázali, že jsou výborně připravení. Byli jsme vynikající pohybově, silní týmově,“ pochvaloval si 45letý slovenský kouč, jenž hrál podle některých médií dokonce o svoji budoucnost.

Přitom zápas se Spartou, která v české lize neztratila do neděle ani bod, budil respekt. „Jenže my jsme celý zápas byli lepší. Navíc s výborným soupeřem, který vyhrál na Celtiku,“ připomněl Guľa čtvrteční vítězství Sparty v Evropské lize na horké půdě ve skotském Glasgow (4:1).

A chválil především výkon středové formace Bucha – Kalvach – Čermák. „Všichni tři odehráli vynikající utkání. Co předvedl Kalvi (Kalvach), bylo výjimečné. Obzvlášť poté, co nemohl delší dobu trénovat. Věříme jim, víme, jakou mají sílu. Raduji se z nich, protože jsou to hráči s obrovským potenciálem,“ potěšilo trenéra Viktorie.

Ale na hřišti byl ještě jeden chlapík, který si zasloužil pozornost. Zkušený obránce David Limberský opět potvrdil, že mu velké zápasy svědčí. Na Spartu, kde také odehrál jednu sezonu, má navíc vždycky o motivaci postaráno. „Fotbal mi hodně chyběl, ostré zápasy vám nic nenahradí. Tím, že nehrajeme poháry, chceme vyhrávat v lize,“ vyznal se v televizním rozhovoru.

Blýskl se gólovou přihrávkou svojí pověstnou šajtlí na Ondráška, který vstřelil ve 34. minutě druhý gól Plzně. „Bylo to cíleně do prostoru, kluci ví, že to tam takhle dávám. Kobra si to výborně našel a krásně zakončil. Jsme za to vítězství rádi, i když to mohlo být vyšším rozdílem,“ doplnil David Limberský.

„Konečně jsem tu legendární šajtli taky dostal. Už jsem si o ni říkal kolikrát,“ usmíval se Zdeněk Ondrášek.

„Snažil jsem se trefit balon na bránu a vyšlo mi to, jak jsem chtěl. Jsem rád, že to tam spadlo,“ dodal střelec, který pak před kamerou vymodeloval srdíčko. „To bylo mojí snoubence,“ prozradil Ondrášek.

Teď je důležité, aby viktoriáni v podobných výkonech pokračovali i po reprezentační přestávce, která nyní přijde. „Věřím, že nás tohle vítězství nakopne. Po pauze jedeme dvakrát ven, kde to bude těžší, ale my chceme potvrdit body získané se Spartou,“ uvedl Limberský.

Zkušeného obránce chválil i trenér Guľa. „David připravil překrásný gól, tomu chyběli jen fanoušci na tribunách. Věřím, že si to užili alespoň u televize,“ říkal kouč Viktorie.

Přitom před měsícem oslavil Limberský už 37. narozeniny, ale stále dokazuje, že má týmu co dát. „Když se podíváme kolem sebe, tak Ibrahimovičovi je devětatřicet a předvádí velké věci. David se tímto směrem může taky dívat. Proč ne,“ usmál se Guľa při online tiskové konferenci po výhře nad Spartou ve šlágru kola.

„Ale ještě k Limbovi: kumšt, talent, nastavení. Všechno na trávníku ukázal. Není to třeba víc zdůrazňovat. Pro mě je podstatné, jak pracuje v tréninku. Má motivaci, stálou touhu udělat pro klub všechno,“ řekl trenér na adresu posledního mohykána staré party.

Mimochodem i na setkání Limberského s Ibrahimovičem už na trávníku došlo, před devíti lety při utkáních s AC Milán při premiérové účasti Viktorie v Lize mistrů. A populární Zlatan v duelu na San Siru, který skončil výhrou domácích 2:0, první gól z penalty sám dal a druhý připravil pro Cassana. V odvetě zůstal na lavičce.

Jak dlouho ještě vydrží oba veteráni běhat po fotbalových hřištích?