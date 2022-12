To vedle sedící Jan Kliment přiznal, že nemá ještě nic. Ale jeho malý synek si už vybírá. „Kouká na reklamy v televizi a pak podle nich kreslí obrázky. Nejvíc teď u nás jede Spiderman,“ naznačil pyšný otec, že ví, po čem sáhnout. On sám si po sezoně, kterou mu dvakrát přerušilo svalové zranění, přeje hlavně zdraví.

Ani další záložník Jan Sýkora na tom s vánočními nákupy není zatím moc dobře. „Budu muset napsat Ježíškovi, aby něco donesl,“ přiznal s úsměvem Jan Sýkora. „Zatím mám úplné zero (nic),“ dodal.

Shánění vánočních dárků ale nehodlá nechat úplně na poslední chvíli. „To ne, ale nejsem z těch, co by měli nakoupeno už od července. V nejbližších dnech to dám dohromady a začnu všechno realizovat,“ slíbil Sýkora fanouškům Viktorie a vlastně i svým nejbližším.

Sýkora je zpátky. Na startu přípravy chci být fit, hlásí viktorián

A jaký byl jeho nejlepší vánoční dárek, když byl ještě malý kluk? „Pamatuju si, jak jsme jednou o Vánocích dostali s bráchou florbalové i normální hokejky, balony a ještě takový ten cvrnkací fotbal. Byli jsme nadšení a byly to velké boje,“ zavzpomínal Sýkora na mládí, které prožíval s o tři roky starším bratrem Václavem, který je kondičním koučem Regionální fotbalové akademie v Plzni a hraje I. A třídu za Křimice.

To parťáci z Vysočiny si vybavili spíš elektroniku. „Určitě nejraději vzpomínám na svůj první playstation. To mi bylo nějakých dvanáct let. Hrál jsem ještě na počítači FIFU 94,“ vyprávěl během autogramiády záložník Jan Kopic. S oblibou si ji zahraje i teď, po třicítce.

„Já si zase vzpomínám, jak jsem dostal svoji první televizi, na které šly pouštět VHS kazety. A já jsem měl strašně rád pohádky, takže to bylo top,“ přidal 29letý útočník Jan Kliment.

Čím udělá radost svému synkovi on?

Vánoce na Viktorce

Vánoce na Viktorce hlásí po tříleté odmlce návrat, v Doosan Areně se uskuteční 19. prosince od 17 hodin. Těšit se můžete na skvělou atmosféru, svařáček, bohatý program pro malé i velké viktoriány a řadu překvapení. Tentokrát u toho nebude chybět ani kompletní tým FC Viktoria Plzeň, který začíná ten den společnou přípravu. „Jsme rádi, že se k tomuto oblíbenému setkání můžeme letos znovu vrátit, a všechny zveme,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.