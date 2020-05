Hattrick si připsal Čermák, který ve městě automobilů v sezoně 2015/2016 hostoval, ale svoje bývalé spoluhráče nijak nešetřil. Po jedné brance přidali francouzský forvard Beauguel, obránce Havel a střídající útočník Chorý. Za hosty snižoval z penalty Jiří Klíma.

Ale i tak to byl na prázdném stadionu divný pocit, ten jsem zažíval už cestou na zápas. Půl hodiny před výkopem a žádné davy lidí, které obvykle míří do Štruncových sadů. Jen sen tam šel nějaký fanoušek oblečený do modročerveného dresu Viktorie, ale jeho cílem byla některá z plzeňských hospůdek, kde zápas 26. kola FORTUNA:LIGY sledoval s přáteli.

S úvodním hvizdem sudího se z amplionů ozvalo: Viktorka – olé, olé i další chorály plzeňských fanoušků. Jinak ale bylo až děsivé ticho, nejvíc byl slyšet televizní komentátor. Až pod střechu hlavní tribuny na Doosan Areně se zřetelně donesly i pokyny plzeňského gólmana Aleše Hrušky.

„Probírali jsme to v klubu, zkoušeli jsme to i na tréninku. S klukama jsme se shodli, že je to lepší než úplné ticho,“ okomentoval fandění z amplionů plzeňský kouč Adrian Guľa.

A na trávníku bylo živo, viktoriáni začali pořádně zostra. Už v šesté minutě po centru Kovaříka a nejistém odkopu beka Zeleného střílel Kopic, ale jen do brankáře Šedy. Minutu na to už se poprvé zatřepotal míč v síti boleslavské branky. Po další pěkné kombinaci pálil Čermák z téměř stejného místa přesně k tyči, i když si boleslavský brankář na míč sáhl – 1:0.

Tlak Plzně pokračoval i po vstřelené brance, ve 14. minutě se do další šance řítil Čermák, nakonec ji zakončoval Kalvach a gólman hostů jeho pokus vykopl. Za pět minut hlavičkoval ve slibné pozici Havel, který si naběhl na centr za obranu hostů, Šeda byl na zemi včas.

Pak to byl zase Čermák, kdo hlavou jen lehce lízl Kopicův centr, ale míč šel těsně vedle. Ve 23. minutě už autor první branky poslal Kayambův přízemní centr podruhé do sítě – 2:0.

Teprve pak měla první kloudnou akci Boleslav, ale ze standardky ve 28. minutě nic nevytěžila. Naopak po půlhodině hry udeřilo potřetí na druhé straně. Kayambovu střelu vyrazil boleslavský gólman jen před Beauguela, pro něhož nebyl problém skórovat – 3:0

Potom sice tempo hry trochu polevilo, ale boleslavský zmar podtrhl ještě do poločasu čtvrtý gól v jejich síti. Střelu agilního obránce Havla vyrazil gólman tak nešťastně, že stejně skončila po zásahu jednoho z obránců v síti – 4:0. Potom hlavičkoval v šanci vedle hostující Wágner. To byl parádní poločas ze strany plzeňské Viktorie.

A když sedm minut po přestávce zkompletoval záložník Čermák hlavou hattrick a zvýšil už na 5:0, mohl si dovolit trenér Guľa hned trojnásobné střídání. Ale demolice Boleslavi dál pokračovala, 56. minutě skóroval po náběhu na přední tyč střídající Chorý – 6:0. A novináři na tribunách začali zjišťovat, jaká je rekordní výhra české ligy, nakonec zbytečně. Konečnou podobu výsledku dali Mihálik, který zvýšil na 7:0 a hostující Jiří Klíma, když z penalty snižoval. Nebyla tak vyrovnána ani rekordní výhra Plzně 7:0 v sezoně 2010/2011 nad Ústím nad Labem.

Po zápase nechyběla ani děkovačka před prázdnou tribunou, naopak asi 50 diváků přišlo hráčům poděkovat zvenku Doosan Areny pod okna kabiny.

Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav 7:1

Poločas: 4:0. Branky: 8., 23. a 52. Čermák, 31. Beauguel, 43. Havel, 56. Chorý, 80. Mihálik – 84. Jiří Klíma. Bez karet. Rozhodčí: Orel – Blažej, Hock.

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda (53. Pernica), Brabec (75. Hubník), Kovařík – Bucha (60. Mihálik), Kalvach, Čermák (53. Hořava) – Kayamba, Beauguel (53. Chorý), Kopic.

Ml. Boleslav: Šeda – Křapka, Mazuch (66. Túlio), Pudil, Zelený – Jakub Klíma, Hubínek – Douděra (82. Stránský), Ladra (46. Krobot), Fulnek (86. Arroyo) – Wágner (46. Jiří Klíma).