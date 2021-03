Karanténa skončila! Fotbalisté Viktorie Plzeň se včera dopoledne vrátili po čtrnácti dnech konečně ke společné přípravě. Předtím samozřejmě ještě všichni absolvovali testy na covid-19.

DALŠÍ RESTART. Plzeňští fotbalisté David Limberský a Milan Havel na včerejším prvním společném tréninku po návratu z karantény kvůli nákaze covid-19 v týmu. | Foto: fcv

„Byla to nepříjemná pauza, ale nedá se nic dělat. Teď je to za námi, hodili jsme to za hlavu. Hlavní je, že jsou kluci zdraví a můžeme se nyní opět společně připravovat,“ prohlásil pro klubový web slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.