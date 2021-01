„Pardubice mají i jako nováček kvalitu, první část sezony odehrály velice slušně. Jsou organizované, mají dobrý přechod do útoku, nezaměřují se jen na defenzivu,“ uvedl pro klubový web slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa.

Chybět mu budou dlouhodobí marodi Hybš s Kopicem. Ale také Hejda s Limberským, kteří střídali kvůli svalovému zranění v Příbrami. „S Hejdisem je to bohužel na delší dobu, což je nepříjemnost. U Davida je to příznivější,“ prozradil kouč Plzně.

Nemocný zůstává také francouzský forvard Beauguel, nejistý je i start Káčera a Čermák má stop za čtyři žluté karty. „Konkurenční prostředí v záloze znamená, že nemusíme jít do nějakých extrémních změn v rozestavení, takže nahradit Čermyho zvládneme. A já věřím, že nejen herně, ale i výsledkově,“ doplnil Guľa.

Ale ani hosté nepřijedou do Plzně kompletní, kvůli dohodě klubů nemůžou nastoupit Hlavatý, Pfeifer ani Čihák, kteří v Pardubicích hostují právě z Viktorie.

Bude tedy zajímavé sledovat i to, který z týmů se s absencemi vypořádá lépe.

Plzeňští fotbalisté už v lize nedali tři zápasy v řadě gól, i když třeba minule v Příbrami šance měli. Potřebují tedy zlepšit především produktivitu. „Důvěřujeme našemu procesu. Hráči si musí věci z tréninku přenášet do zápasu. Sice se to teď neprojevuje, ale musíme v tom vydržet. Víme, v jaké jsme situaci, musíme to zlomit a zvrátit nepříznivou situaci,“ opakuje Guľa.

Na stejné vlně jsou i hráči. „Utkání v Příbrami jsme si probrali. Řekli jsme si, co jsme měli řešit a dělat lépe,“ uvedl třeba levonohý záložník či bek Jan Kovařík.

„Doufám a věřím, že už to teď přeneseme i do zápasů a přetavíme to v zisk tří bodů. Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát,“ pokračoval a připojil i recept na úspěch. „Musíme být agresivnější ve vápně, chodit tam s tím, že chceme dát gól. Pak se míče začnou odrážet k nám a věřím, že už se to zlomí,“ přeje si Jan Kovařík, který nedávno oslavil osm let ve Viktorii.

V Příbrami střídal o poločase zraněného Limberského, a na levé straně si tak poprvé zahrál s nováčkem v plzeňském dresu Šimonem Faltou. „Je to inteligentní a šikovný hráč. Nemá problém se zařazením do týmu a herního systému. Doufám, že nám pomůže k výsledkům a i nějaké trofeji,“ řekl Kovařík na adresu jediné zimní posily.

Nedělní utkání začíná v plzeňské Doosan Areně od 16 hodin a přímý přenos vysílá televizní stanice O2 TV.

Plzeňská Viktoria už zná také přesný program dalších zápasů, první polovinu ligy zakončí v neděli 31. ledna na hřišti ostravského Baníku (výkop 16.00). A do té druhé vstoupí v sobotu 6. února, kdy hostí od 18.30 Liberec.

Následující středu pak vstoupí zápasem s FK Přepeře ve 3. kole do domácího poháru MOL Cup.