„Hraje se na jeden zápas a je podstatné, abychom byli dobře nastaveni a kvalitně připraveni,“ připomněl slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

„Je potřeba, aby naše věci, které fungovaly v lize proti Boleslavi i Bohemce, byly opět funkční. Mužstvo má svoji kvalitu, věřím, že motivace jít dál je tak silná, že zápas zvládneme bez ohledu na to, v jakém postavení a rozestavení hrál soupeř v ostatních zápasech,“ doplnil 45letý trenér Viktorie.

Sönderjyske v prvním kole dánské ligy doma porazil mistrovský Midtjylland 2:0, ale v nedělní generálce na Plzeň prohrál ve Vejle 1:4.

„Právě v tom je fotbal krásný, s favoritem vyhrajou a potom nezvládnou zápas venku. Je to vítěz poháru, není to tým, který se tam dlouhodobě drží na totální špici,“ vysvětloval si to Guľa.

A přiznal, že Midtjylland se mu zdá být výkonnostně dál. „Ale to neznamená, že Sönderjyske je slabší tým. Možná je defenzivněji laděný, hraje v pětici vzadu. Na můj vkus je důraznější, na druhé straně se víc soustředí na brejky a standardní situace,“ popisoval Adrian Guľa.

Dnes však bude podle něho podstatný výkon jeho svěřenců. Ti včera v plzeňské Doosan Areně trénovali v kompletním složení, jen obránce Hybš se nezapojoval do přípravy s týmem a kroužil sám kolečka po trávníku.

„My se koncentrujeme na naše střetnutí. Víme, co nás čeká z pohledu agresivity, rozestavení soupeře a způsobu hry,“ upřesnil včera plzeňský kouč na online tiskové konferenci.

Plzeňská Viktoria sice hraje doma, ale kvůli opatřením UEFA spojeným s koronavirovou pandemií nesmějí na stadion fanoušci. „Bude to mikrovýhoda. Věřím, že stadion, všechny detaily, které v domácím prostředí znáte lépe než soupeř, přispějí k tomu, že se nám podaří postoupit,“ doplnil Guľa.

Jeho 48letý dánský protějšek Glen Riddersholm uznal, že má Plzeň větší mezinárodní zkušenosti, ale rozhodně se nehodlá vzdávat předem. „Nedostatek pohárových zkušeností chceme nahradit optimismem a houževnatostí. Viktoria má fantastický tým, my se musíme rvát, bojovat ze všech sil. V roce 2016 jsme byli blízko postupu proti Spartě,“ připomněl kouč dánského celku jedinou účast Sönderjyske v pohárové Evropě. „Musíme se pokusit vystoupit z našeho stínu,“ doplnil Glen Riddersholm.