Spokojený musíte být i s osobními statistikami, ne?

Ale jo, furt je to jenom příprava. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Ale důležitá bude liga.

Na podzim jste hrál většinou na levém kraji obrany, teď jste nastoupil napravo. Kde se cítíte lépe?

Mně je to asi úplně jedno. Kam mě trenér postaví, tam budu hrát. Tohle já neřeším. Jsem rád, že můžu pomoct týmu, a je úplně jedno, jestli napravo nebo nalevo.

Už jste zmínil možnost zahrát si na hlavním stadionu, což nebývá v přípravě obvyklé. Jak jste to vnímal?

Jednoznačně kladně. Já už jsem si v týdnu říkal, že by bylo super, kdybychom si to mohli vyzkoušet. Je bomba, že nás sem správce pustil, já mu za to děkuju. Určitě je to pro nás před ligou plus.

Vítězná generálka Viktorie, i bez Beauguela dala čtyři góly Chrudimi

Zimní příprava je téměř u konce. To asi vítáte…Sice nebyla nějak dlouhá, ani jsme nebyli na soustředění. Ale liga je liga, už se těším, až to vypukne. Máme to dobře rozehrané. Věřím, že navážeme na podzim.

Co vás čeká v posledním týdnu před ligou?

To je spíš otázka na trenéry, ale určitě máme co zlepšovat. Jak už jsem říkal, dneska tam bylo hodně nevynucených chyb, i když klobouk dolů před Chrudimí, která zaslouží pochvalu. My musíme pracovat dál, abychom byli na Hradec co nejlépe připravení.