Naskočil až ve středu proti brněnské Zbrojovce (1:1), kdy zvládl poločas. V sobotu proti Mladé Boleslavi už vydržel až do 83. minuty.

A byla na něm znát chuť do hry, aktivně se zapojoval do rozehrávky. Tak, jak jsme u něho zvyklí.

„Cítím se dobře. Jsem rád, že jsem zpátky a můžu zase do zápasů,“ pochvaloval si pak Lukáš Kalvach, který v úvodu zimní přípravy trénoval individuálně.

„Není to nic příjemného,“ přiznal Kalvach, ale nemyslí si, že by musel oproti spoluhráčům něco dohánět. Naběháno má.

„Teď půjde spíš o to doladit všechno na hřišti, abych se cítil v optimální formě a nachystal se na start ligy,“ pokračoval 26letý záložník.

„Příprava letos nebyla až tak dlouhá, ale všichni se už těšíme, až se liga zase rozběhne, je to za necelých čtrnáct dnů, jsme natěšení. Doufám, že ještě dobře potrénujeme, abychom byli co nejlépe připravení,“ doplnil Kalvach. Kvitoval proto, že se už v přípravě střetli s prvoligovým soupeřem.

„Je to přece jen kvalitnější průprava než se druhou nebo třetí ligou,“ dodal.

A co říkal na porážku?

„Je to pořád jen příprava, ale chtěli jsme to zvládnout lépe,“ uznal Kalvach. Tak snad to v generálce se Seredí (sobota, 11.00) napraví.