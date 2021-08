„Takové góly do prázdné brány bych chtěl dávat častěji,“ usmál se Radim Řezník poté, co zařídil vítězství viktoriánů na horké půdě v Liberci a po zásluze byl vyhlášen hráčem zápasu.

Předtím se trefil i v úvodním ligovém kole doma proti Mladé Boleslavi.

Liberec není pro Plzeň zrovna oblíbený soupeř, loni jste s ním v lize prohráli oba zápasy. Těší vítězství o to víc?

Byl to hodně těžký zápas, Liberec má nahoře rychlé hráče Matouška, Mészárose a další, snažili se to hrát přes ně. Pro nás to jsou důležité body, odsud se nebudou vozit lehce. Bylo to o jednom gólu a ten jsme zaplaťpánbůh vstřelili my.

Autorem gólu jste byl vy. Při standardce jste si našel prostor, jako správný útočník…

Jo, je to tak. (směje se) Vždycky říkám klukům, že takové góly bych chtěl dávat, kdy se mi to odrazí do prázdné brány. Mosqi (Mosquera) hlavičkoval a gólman to vyrazil přímo ke mně. Stál jsem ve správný čas na správném místě a pak už jsem jen slízl smetanu.

V závěru měl ale Liberec tlak, bylo těžké ustát to?

Jo, sypali to tam, přišel nám pomoct z lavičky i Brába (Brabec), Hrušoun (Hruška) si to taky pohlídal. Konce zápasů bývají hektické, když nerozhodneme dřív. Ba Loua šel dvakrát sám na bránu, je škoda, že to nevyužil. Byli bychom víc v klidu, ale asi to schoval na jindy. Jsem rád, že jsme to i tak zvládli. Jen takhle dál pokračovat.

Po čtyřech kolech máte v lize plný počet bodů, takže spokojenost?

Hrajeme poctivě, bojujeme jeden za druhého a to se nám vyplácí, sbíráme body. Takhle musíme pokračovat.

Ale fyzicky je to náročné, od začátku sezony hrajete dva zápasy týdně…

Máme široký kádr a ukazuje se, že je to dobře. Čtvrteční pohárový zápas dospěl až do prodloužení, kluci toho měli plné kecky. Teď dostali šanci jiní. Je důležité, že můžeme takhle rozložit síly.

Povzbudí vás výhra v Liberci před pohárovými zápasy s CSKA Sofia?

Každé vítězství nám pomůže. Zatím jsme se soustředili na Liberec, ale teď už se připravujeme na bulharského soupeře. Moc informací zatím nemáme, ale trenéři nás určitě dobře nachystají.