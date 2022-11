Prodloužený pobyt na Moravě přetavili fotbalisté Viktorie Plzeň, kteří sem přiletěli rovnou ze středečního utkání Ligy mistrů v Miláně, v další tři body do tabulky FORTUNA:LIGY. Po dvou brankách slovenského záložníka Erika Jirky, mezi něž se vklínil gól Tomáše Chorého, vyhráli ve Zlíně 3:0.

„Byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si šance, dali jsme tři góly, produktivita byla dobrá. Je bezvadné, že jsme se zase vzchopili po přídělu v Lize mistrů. To je hrozně důležité, kluci vědí, o co hrajeme, že nám jde o nejpřednější příčky v lize, abychom měli šanci na evropské poháry pro příští sezonu,“ pronesl po utkání ve Zlíně do televizních kamer plzeňský kouč Michal Bílek.

Plzeňský rychlík Erik Jirka.Zdroj: FCVP

A vyjádřil se také k výkonu slovenského záložníka Erika Jirky, jenž vstřelil svoje první dvě branky v české lize. „Erik má obrovské přednosti, ale i nedostatky, hlavně směrem dozadu, na kterých musíme zapracovat. Dneska ukázal svoji kvalitu v ofenzivě. Jsem rád, že se prosadil. Potřeboval to pro svoji psychiku,“ doplnil trenér Viktorie. Ta už se teď může v klidu chystat na svoje poslední vystoupení mezi evropskou klubovou smetánkou, v úterý přijede do Plzně slavná Barcelona. Hraje se v Doosan Areně od devíti hodin večer.

Proti Zlínu začali viktoriáni aktivně, jenže kapitána Lukáš Hejda v osmé minutě hlavičkoval v jasné šanci nepřesně. Ve 20. minutě už šli ale hosté do vedení. Dlouhán Chorý vyhrál na hranici šestnáctky hlavičkový souboj s explzeňským stoperem Procházkou, prodloužil balon na Jirku, který střelou zpoza obránce Čanturišviliho překvapil zlínského gólmana Rakovana – 0:1. Pro slovenského forvarda to byl vůbec první gól v české lize.

Ve 23. minutě autor vedoucí branky centroval, Adam Vlkanova hlavičkoval v pádu vedle zlínské branky. Dvě minuty na to Buchovu pobídku před branku nikdo ze spoluhráčů nezakončil a ve zbytku první půle už si hostující fotbalisté v komorní atmosféře svoje vedení pohlídali.

O výhru ve Zlíně se postarali Tomáš Chorý s Erikem Jirkou.Zdroj: FCVP

Úvod druhé půle patři domácím, ale střídající Silný ve 48. minutě z úhlu Staňka nepřekvapil, ale vybojoval roh. A tak udeřilo za tři minuty na druhé straně, Jirka pláchl po pravé straně a jeho centr po zemi nechal zlínská obrana trestuhodně projít až k Chorému, pro něhož nebyl problém uklidit míč do sítě – 0:2.

Zlín pak zvýšil aktivitu, ale další pokus aktivního Silného i hlavička Jawa si cestu mezi tyče nenašly, při další akci domácí zasáhl před Dramém včas plzeňský zadák Jemelka. Domácí kouč ve snaze o zvrat sáhl po hodině hry k dvojnásobnému střídání. Do hry přišel Bartošák a Vukadinović.

A ve chvílích, kdy se zdálo, že tlak sílí vstřelila plzeňská Viktoria třetí gól a zase u toho byla dvojice Chorý – Jirka. Prvně jmenovaný našel křížným pasem autora vedoucí branky a ten se v brejku nemýlil ani tentokrát – 0:3. Za druhý gól však zaplatil krvavým šrámem v obličeji, ale to mu jistě vůbec nevadilo.

Teprve po třetím gólu v síti Zlína plzeňští trenéři prostřídali sestavu. Mladý záložník Adam Kronus si dokonce odbyl premiéru v nejvyšší soutěži. A mohl se se spoluhráči radovat z vítězství a prodloužení série bez porážky na 35 zápasů. Teď už je jisté, že to bude rok, co plzeňská Viktoria v lize neprohrála.

Trinity Zlín – Viktoria Plzeň 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 20. a 68. Jirka, 51. Chorý. Rozhodčí: Zelinka – Caletka, Podaný. ŽK: 0:0. Diváků: 3 965. Zlín: Rakovan – Kolář, Simerský, Procházka – Reiter (60. Bartošák), Hlinka (85. Didiba), Hrubý (38. Silný), Čanturišvili – Janetzký – Jawo (85. Fantiš), Y. Dramé (60. Vukadinović). Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Hejda, Pernica, Jemelka – Bucha, Kalvach (78. Ndiaye) – Jirka (86. Kronus), Vlkanova (78. Čermák), Pilař (69. Holík) – Chorý (86. Bassey).