Když se dvaadvacetiletá anglická reprezentantka po utkání omlouvala za svůj zkrat, zároveň přiznala, že musela čelit výhružným zprávám.

„Chci se omluvit. Každý, kdo mě zná, ví, že jsem vášnivá a soutěživá. Nebyl v tom žádný úmysl a jsem ráda, že Leah byla v pořádku a mohla v zápase pokračovat,“ napsala Stanwayová na Twitter.

„Udělala jsem chybu a doufám, že moji omluvu může každý přijmout, ale nemusela bych být na sociálních sítích vystavována všemožným urážlivým zprávám - pamatujte, všichni jsme lidé a chyby se stávají,“ doplnila reprezentantka Albionu.

Stanwayová po zveřejnění příspěvku našla zastání přímo u faulované soupeřky Leah Galtonové. „Lidé musí přestat s urážlivými zprávami. Je to směšné. Georgie, doufám, že jsi v pořádku. Děkuji za omluvu,“ tweetovala hráčka United.

People need to stop with the abusive messages. It’s ridiculous @StanwayGeorgia I hope you are okay. Thankyou for your apology. ? https://t.co/ODgFFWXTpG