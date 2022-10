Špatné došlápnutí na trávník odneslo koleno, nicméně ještě mnohem větší bolest v tu chvíli utrpěla jeho psychika. Varane opouštěl hrací plochu v slzách, moc dobře si totiž uvědomoval, co tohle zranění znamená.

Jen pár týdnů před startem světového šampionátu v Kataru to může být naprosto devastující zpráva do tábora obhájců titulu. A ne zdaleka první ani poslední. Hvězd, které se budou muset s fotbalovým svátkem roku nadobro rozloučit, přibývá každým dnem.

Zranění? Neřešitelný problém, míní legenda

Těžko se s tím dá ale něco dělat. Ligové soutěže napříč celým světem ohlásí nucenou pauzu jen několik málo dní před samotným začátkem turnaje, do té doby se mohou fotbalové ikony spoléhat leda tak na pomoc shora.

„Je to bohužel nepříjemná daň za tento netradiční čas takhle významného turnaje. Hráči mají před šampionátem neuvěřitelně nabitý program, někteří nastupují pravidelně až dvakrát do týdne. Zranění se v tomto případě nedá předejít,“ prohlásil bývalý fotbalista a dnes televizní expert Gary Lineker.

Předvánoční fotbalový šampionát? Katar se v mnoha ohledech zcela vymyká

Sbohem asijskému mítinku dal už před pár týdny další Francouz N’Golo Kanté, jeden ze strůjců zlatého turnaje před čtyřmi lety v Rusku. Šikovného záložníka zradilo nepříjemné svalové zranění, kvůli němuž bude scházet ještě několik dalších týdnů.

Smutnou zprávu si musel před nedávnem vyslechnout také anglický reprezentant Reece James, který měl na turnaji v Kataru plnit roli pravého obránce číslo jedna. Veškeré naděje mu však vzalo škaredé zranění kolene z utkání Ligy mistrů proti milánskému AC.

„Souboj s časem právě začal. Bude to těžké, ale já to nevzdám,“ napsal talentovaný bek na svůj Twitter. Nicméně pravděpodobnost, že stihne týmový odlet do Asie, je v tuto chvíli naprosto mizivá.

Anglický reprezentant Reece James.Zdroj: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Absence hvězd ze všech koutů

Předvánoční boj o titul mistra světa musel předčasně vzdát i portugalský snajpr ve službách Liverpoolu Diogo Jota, ten si pro změnu vážně poranil lýtko. Nizozemsku bude zase scházet zkušený záložník Gini Wijnaldum, jenž si v září nešťastně zlomil nohu.

„Je to strašně frustrující, ale i takové momenty přináší život fotbalisty. Musím se nyní soustředit pouze na svou léčbu a věřit, že se vrátím co nejdříve,“ prozradila zklamaná hvězda AS Řím.

Soumrak superhvězdy. Ronaldo opět naštval trenéra, za trest nepojede na zápas

Ve velké nejistotě je také start argentinské hvězdy Paula Dybaly, dalšího člena posádky římského velkoklubu, jenž řeší přetržený stehenní sval. Problémy s tříslem zase trápí anglického zadáka Kylea Walkera, podobné trable postihly rovněž barcelonského obránce z Uruguaye Ronalda Arauja.

Argentinská hvězda Paulo Dybala opouští hrací plochu s natrženým stehenním svalem.Zdroj: Profimedia

O velkou ikonu mohou přijít i Švýcaři, jimž se před týdnem zranila dlouholetá opora mezi třemi tyčemi Yann Sommer. A tímto seznam zraněných hvězd zdaleka nekončí. Boj s časem nyní svádí třeba Angel Di Mária, Andreas Christensen či francouzský rebel Paul Pogba.

„A to máme před sebou ještě minimálně dva hrací víkendy. Hráči to mají velice těžké, jelikož si podvědomě dávají pozor na své zdraví, zároveň jsou ale pod neustálým tlakem klubu, jenž si bez ohledu na mistrovství žádá výsledky,“ dodává Lineker.

„Jsem hodně zvědavý na to, v jaké sestavě nakonec odcestuje anglický výběr. Myslím si, že trenér Southgate teď nemá úplně klidné spaní,“ rozesmál Lineker studio Sky Sports.