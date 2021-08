„Příště bychom si to měli lépe pohlídat, abychom dohráli bez inkasované branky,“ uvedl Hlavatý.

Třiadvacetiletý záložník, jenž to jako žáček zkoušel ve Spartě (vychovala jej Příbram), působí v Plzni od roku 2016. Uplynulé dvě sezony strávil v Pardubicích, kterým pomohl k postupu mezi elitu a pak zářil i v nejvyšší soutěži.

Jak jste si soutěžní premiéru za áčko Viktorie Plzeň užil?

Hrozně moc, prototože po dlouhé době mohli být na stadionu diváci. Navíc jsme vyhráli, takže premiéra byla skvělá.

Šlo o zápas v pohárové Evropě, jaké jste měl pocity před zápasem?

Snažil jsem se maximálně soustředit, ale zároveň si nepřipouštět důležitost zápasu. Chtěl jsem hrát jako doposud, chtěl jsem být uvolněný. Hrálo se mi celkem dobře.

Co říkáte na průběh utkání a výsledek?

V první poločase jsme dobře kombinovali, byli jsme lepší. Po přestávce ukázal soupeř svoji kvalitu, dokázali lépe přidržet balon. Párkrát nás zmáčkli ve vápně, už před gólem tam měli náznaky šancí. Příště je třeba to lépe dohrát, abychom neinkasovali. To byla škoda.

Ve středu zálohy chyběli Kalvach, Bucha, až ve druhé půli naskočil Čermák. Je těžké je nahradit? Vnímáte větší zodpovědnost?

Neberu to tak, že je musím nahradit, že mám šanci kvůli jejich zranění. Já chci především, abychom byli všichni zdraví. Aby se kluci co nejdřív vrátili na hřiště a společně jsme dosáhli nějakých velkých výsledků.

Zmínil jste fanoušky, cítil jste, že jsou s vámi?

Jojo, atmosféra byla výborná. Sluší se jim poděkovat, že vytvořili skvělou kulisu. Byli naším dvanáctým hráčem.