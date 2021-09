Za brutální chování dostal distanc na 48 zápasů a klub ho propustil. „Viktoria stojí o integraci, ale takové incidenty samozřejmě nemůžeme tolerovat,“ oznámil představitel klubu Christian Gojo pro Kronen Zeitung. „Arsanukaeva jsme vyloučili z našeho klubu.“

Russian amateur footballer Raschid Arsanukaev has been handed a 48-game ban for headbutting an opponent and breaking his nose during the Austrian ninth-tier game between FC Viktoria 62 Bregenz and Gofis Satteins 1b. ?