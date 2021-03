Povede se to?

Jsou před námi volby do okresních a krajských svazů Po nich velká valná hromada. Je to hozená rukavice.

Je fotbal opravdu v bahně?

Není to dobré, je však odrazem naší společnosti. V ní i politice to také není v pořádku, což se pak projeví ve fotbalové branži. Změnit to je velká výzva.

Viditelný je spolek zvaný Fevoluce se známými jmény Vladimírem Šmicrem, Janem Kollerem či Rudolfem Řepkou. Věříte jim?

Ano, ale hlavně je chápu. Mají renomé, kredit, za sebou skvělou hráčskou nebo funkcionářskou kariéru. Mohou to zvládnout.

Zvládne pod koučem Pavlem Vrbou obrodu „vaše“ Sparta, kde jste hrál i trénoval?

Nejste první, kdo se mě na to ptá. Spartě budu přát vždycky úspěch, a proto budu mluvit víc srdcem než rozumem.

Zkuste to.

Udělali změnu a pod Pavlem mají na začátku dobré výsledky. Jde o to, aby to šlo i dál. Především musím říct jednu věc. Jeho předchůdce Vašek Kotal odvedl dost dobré práce. Nejenomže získal trofej (v roce 2020 vyhrál domácí pohár pozn. red.), ale především Spartu stabilizoval.

Například váš bývalý spoluhráč z Letné Václav Němeček byl po příchodu kouče Vrby dost radikální. A to kvůli jeho plzeňské minulosti. Řekl, že je dost dobrých trenérů, k tomu sparťanů.

Vaška jako kovaného sparťana chápu. (usmívá se) Pavlovo angažování může vyznít trochu kontroverzně, ale pokud bude tým vítězit… Každý sparťan bude respektovat, že to není úplně klubista. Důležité je, aby si Sparta sáhla na trofeje a byla úspěšná v Evropě.

Na ně si dělá zálusk hlavně Slavia. Co říkáte na její postup v Evropské lize přes Leicester?

Zápasy v Lize mistrů v minulé sezoně jim pomohly a teď hrají opravdu dobře. Přes Leicester postoupili naprosto zaslouženě. Věří si, potvrdilo se, že se mohou měřit s velkými týmy.

Můžou vyhrát Evropskou ligu? Fanoušci už o tom sní.

S jídlem roste chuť. Já jsem sparťan… (usmívá se) Přál bych jim, aby došli co nejdál.

Slavia, Sparta i Plzeň v posledních letech v Evropě uspěly. Proč to nejde polským mančaftům?

Tady si tím lámou hlavu hodně. Dávají české kluby za vzor. Potíž je v nízkém koeficientu. Týmy horko těžko proplouvají do hlavní soutěže Ligy mistrů i Evropské ligy, kde by nabraly body. Nemohou prorazit. Je to zajímavé, protože úroveň soutěží je srovnatelná.

No, řekl bych, že polská Ekstraklasa je výš.

Ano, to platí ohledně infrastruktury, stadiony jsou na vyšší úrovni. A také marketingově.

Pro české hráče je Polsko dobrou destinací, že?

Pokud dáme stranou velkokluby Spartu a Slavii, v porovnání s ostatními je to hodně zajímavé.

Získat Čecha? Nic jednoduchého



Wroclaw je v polské fotbalové lize na pátém místě, chystá se na boj o poháry. „Bojujeme, ale jsme si vědomi svých možností,“ říká trenér Vítězslav Lavička.



Jeho slova lze velmi lehce rozklíčovat. Slask nepatří mezi finanční magnáty, například Legia Varšava, kde působí český útočník Tomáš Pekhart, nejlepší střelec soutěže, je na jiném levelu. „Ekstraklasa je hodně vyrovnaná. Také ostatní týmy mají ambice a kvalitu,“ přikývne trenér.



Aby je Slask navýšil, snažil se získat posily s českým pasem. „Na radaru jsme měli Petra Schwarze,“ potvrdil Lavička zájem o produktivního záložníka Čenstochové. Stejně jako v případě exhradeckého středopolaře však nedopadl ani pokus získat jednoho ze sparťanů. Situaci změnil příchod kouče Pavla Vrby. A také finance. „Zájem majitelů není podepisovat starší hráče z ciziny. Ale je to trošku v rozporu s ambicemi,“ glosuje kouč.