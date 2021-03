„Pauza je moc dlouhá, už jsou to více než dva měsíce. Je to špatné,“ říká kouč Horní Břízy Aleš Zach. „Snažíme se udržovat kondici. Nemáme žádnou běžeckou aplikaci, ale kluci ode mne dostávají pokyny k přípravě přes skupinu na facebooku. Mužstvu věřím, sázím na poctivost hráčů,“ doplňuje třiačtyřicetiletý trenér, jehož týmu po odehrané polovině podzimní části krajského přeboru patří jedenáctá příčka s devíti body a aktivním skóre 17:8.

„S umístěním rozhodně spokojený nejsem, mohlo to být lepší. Je škoda, že jsme kvůli koronaviru v týmu soupeře nemohli sehrát utkání s Nýrskem, takže máme za sebou jen sedm zápasů. Co se týká předváděné hry, nemám k týmu velké výhrady. Těší mne, že kluci herně ani v jednom zápase nezklamali, i když se třeba prohrálo. Některé porážky bych přičítal malé zkušenosti, máme mladé mužstvo,“ upozorňuje kouč.

„Naší snahou je přivádět do mužstva mladíky a mohu říci, že se nám to díky dobrým vztahům s Doubravkou a Petřínem daří. Řekli jsme si, že nechceme v Horní Bříze hráče kolem třiceti let, kterým musíte něco nabídnout. Chceme mladé fotbalisty, které zajímá trénink a šance se ve fotbale posunout, a ne natažená ruka,“ zdůrazňuje Zach, který sleduje právě talenty ze severu Plzeňska.

„Třeba týmy ze ´severní´ I. B třídy mám dobře zmapované, často jezdím na jejich zápasy,“ vypráví Zach, který přišel do Horní Břízy předloni v létě a za tu dobu přivedl do týmu řadu mladých hráčů.

Lodivod, který před příchodem do Horní Břízy sbíral zkušenosti v roli asistenta trenéra Jaroslava Urbánka ve Zruči, vede svůj tým k útočnému hernímu stylu.

„Chci, aby fotbal, který předvádíme, měl smysl, aby každá akce měla své zakončení. Hodně se tomu na tréninku věnujeme, snažíme se všechny činnosti dělat s míčem,“ říká Aleš Zach, který je odchovancem Baníku Zbůch a dorostenecká léta prožil v SK Plzeň 1894. Poté si zahrál pod legendárním trenérem Josefem Žaloudkem ve Stodě, ale nejvíce svoji hráčskou kariéru spojil s trenérským doyenem Jaromírem Myslivečkem, pod kterým nastupoval v 1. FC Plzeň, Vejprnicích a krátce i v divizních Klatovech.

„Trenéra Myslivečka velice uznávám. Je to člověk naprosto oddaný fotbalu a můj velký vzor,“ chválí bývalého ligového fotbalistu a zkušeného kouče.

Co se týká aktuální sezony, Zach nevěří, že se fotbalové soutěže, vzhledem k současné neustále se zhoršující koronavirové situaci, dohrají.

„Nemyslím si, že se ještě rozběhnou. A když mám být upřímný, tak bych ani nebyl pro, aby se dohrála jen polovina krajského přeboru. Když nemáte šanci se soupeři se utkat i podruhé, zejména pak v domácím prostředí, je podle mne soutěž neregulérní,“ je přesvědčený Aleš Zach, který se sám nakazil covidem vloni v říjnu.

„Nebyla to žádná legrace, neměl jsem sice kašel ani rýmu, zato vysoké horečky, bolesti svalů, a především jsem trpěl velkou únavou. Byl jsem rád, že jsem dolezl z postele na záchod a zpět. Takže žádná obyčejná chřipečka, jak někdy slýchávám. Vůbec bych tuhle nemoc nezlehčoval,“ varuje Aleš Zach.

Autor: Václav Vacek