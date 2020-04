Kvůli tomuto neviditelnému zlu bylo již odloženo fotbalové mistrovství Evropy, olympijské hry a je přerušena drtivá většina lig a pohárů po celém světě. McDonald´s Cup, jehož hlavním mediálním partnerem je Deník, však nedostal odklad, ale rovnou stopku.

Měl to být další z fenomenálních ročníků, díky němuž by na povrch vyplavaly nové naděje nejpopulárnějšího míčového sportu planety. Vždyť v loňském roce se ho v Česku zúčastnilo rekordních 2545 škol.

Patrony akce letos byli dva z nejdůležitějších tvůrců mistrovské jízdy pražské Slavie – trenér Jindřich Trpišovský a obránce Vladimír Coufal. Koneckonců ´sešívaní´ si patronát v poslední době vzali kompletně pod svá křídla, minulý ročník jím byl Jan Bořil, předtím Jaromír Zmrhal.

Na jaře roku 2020 však vyšší moc o osudu sportovních akcí rozhodla jinak. Zdraví je prioritou.

Konat se tedy nebudou ani okresní kola kategorií A (1. až 3. třída) a B (4. až 5. třída), v nichž se mělo na Tachovsku představit celkem 22 týmů z devíti základních škol v Chodové Plané, Konstantinových lázní, Plané, Přimdy, Stráže, Stříbra a všech tří tachovských (Hornická, Kostelní, Zárečná). A kdyby se některý z nich dokonce probojoval přes na druhou květnovou dekádu plánované krajské finále do závěrečných bojů nazvaných Svátek fotbalu, mohl vyběhnout první červnoví víkend na trávník stadionu prvoligových Teplic na Stínadlech! Ale to už bohužel neplatí…

Talentovaní míčoví kouzelníci však úplně zoufat nemusí.

Sice přišli o zábavné zápolení na zeleném pažitu, ale díky projektu Trénuj doma, který vznikl u stolů Fotbalové asociace České republiky, mohou své umění ukázat pomocí fotografií nebo videí.

„Nezapomínejte na míč. Nemusíte zrovna trénovat na velkém hřišti, i doma ve stísněnějších podmínkách to jde. Přihrávejte si o zeď, obehrávejte svého bráchu, sestru či tátu, střílejte jim góly na malé branky. Tím vším se zdokonalujete. Držím vám pěsti,“ vzkazuje žáčkům a žákyním přes portál fotbal.cz například bývalý kouč reprezentačního týmu do 21 let a patron jedenáctého ročníku McDonald's Cupu Vítězslav Lavička.

A přidali se k němu i další. Více najdete ve videu.