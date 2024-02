Je dobojováno. Alespoň na úvodní úrovni. Okresní kolo ankety Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub Tachovska za rok 2023 ovládly Kšice, které od čtenářů a svých příznivců získaly úctyhodných 12 516 hlasů, tedy více než polovinu všech rozdaných hlasů. Společně s nimi do krajského finále postoupily ještě Bezdružice a Studánka. Celkem bylo v okresním kole ankety Deníku rozdáno 24 705 hlasů, v kraji to bylo 234 494.

Fotbalový míč, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Krajské finále, kam kromě trojice nejlepších klubů z Tachovska postoupily další tři týmy z Klatovska, Domažlicka, Rokycanska a dvanáctka celků z Plzeňska, odstartuje na webu Deníku v pondělí 5. února v šest hodin ráno. Finále potrvá až do konce února, tedy do 29. února do 23.59 hodin.

Hlasovat bude možné znovu opakovaně po pěti minutách, avšak hlasovat budou moc pouze přihlášení uživatelé, a to z toho důvodu, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. K tomu, abyste se registrovali, však není potřeba platit žádné předplatné. Stačí jen vyplnit e-mail, přihlásit se a podpořit svůj oblíbený tým hlasem. Vítěz pak od Deníku získá fešácký fotbalový pohár. Loňské vítězství obhajuje klub FK Okula Nýrsko z Klatovska.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

