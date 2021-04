Kde jste, fanoušci, přátelé, kamarádi, rodinní příslušníci nebo kluboví kolegové fotbalistů z týmů tachovského okresu?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Teď si asi říkáte, co to je za zvláštní otázku, ale vysvětlení je jednoduché. Deník ve všech sedmdesáti okresech České republiky připravil unikátní anketu o nejpopulárnějšího fotbalistu daného regionu. Hlasující budou mít od dnešní půlnoci z pondělí na úterý až do 30. dubna možnost na příslušném okresním webu Deníku hlasovat pro jednoho z jedenácti fotbalistů a ten, který získá největší počet hlasů se stane držitelem titulu Nejpopulárnější fotbalista okresu.