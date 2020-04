Měly to v jarní části sezony být hlavně dostihy mezi vedoucím na pohodu hrajícím Částkovem a třetím zdravě ambiciózním Tachovem, do kterých chtěl promlouvat i po podzimu mezi ně vklíněný Lom. Další týmy v pořadí fotbalového TaNet Okresního přeboru II. třídy Bor, Stříbro B, Kšice či Konstantinovy Lázně se už přece jen dívaly na nejlepší trojici se značným odstupem. Jenže druhá polovina soutěžního ročníku 2019/20 v půlce března kvůli koronavirové stopce vůbec neodstartovala.

Částkovští fotbalisté tedy zatím stále zůstávají ´jen´ půlmistrem po snové podzimní jízdě, při které ve dvanácti zápasech ztratili pouhý bod remízou 3:3 v Boru a následnou výhrou na penalty. Lom na ně ztrácí šest bodů a Tachov osm. V boji o postup do oblastní I.B třídy by to jistě na jaře byla mezi tímto triem pořádná mela. Ale jak to bude v současné situaci zavřených hřišť a zákazu shromažďování osob dál?

Tachovský deník nejen na toto téma položil několik shodných otázek zástupcům všech tří klubů.

Jak jste spokojený s podzimní částí okresního přeboru?

Co se týká výsledků a umístění, tak samozřejmě spokojený jsem. Druhá příčka je velice dobrá. Nejsme ale jako klub spokojeni s přístupem některých hráčů. Vedení i trenéři dělají maximum, ale někteří hráči to trochu flákají. Kdyby se tohle zlepšilo, tak by byla spokojenost stoprocentní.

Proběhla zimní příprava podle představ?

Těžko to úplně nazývat zimní přípravou. Kluci začali trénovat už v úvodu února, ale odehráli jen jeden přípravný zápas. Další dva jsme museli zrušit kvůli malému počtu hráčů. Řada z nich má totiž práci i přes sobotu nebo neděli. A když jsme měli sehrát generálku před soutěží, tak přišlo nařízení o uzavření sportovišť a zákazu shromažďování osob a tím to všechno skončilo. Takže se dá říci, že podle našich představ toho moc neproběhlo.

Co nového jste chystali na jaro (např. změny v kádru) a měli jste před sebou cíl postupu do I.B třídy?

Konkrétní cíle v podobě umístění si neklademe. Jak já říkám, hrajme tak, abychom byli dobrá parta a chutnalo nám po zápase pivo. A to nám zatím vychází. Partu máme výbornou, po každém utkání spolu posedíme a popovídáme si. To je to, co k fotbalu na této úrovni a hlavně na vesnicích patří. Ale pravdou je, že trenéři a hlavně Vladimír Zdvihal, to jsou fotbaloví fanatici a mají strašně rádi vítězství. Takže vlastně takovým obecným cílem je co nejvíce vyhrávat a držet se v popředí okresního přeboru. A postup? Na rovinu říkám, že postoupit do I.B třídy by znamenalo posílení kádru a v podstatě není, kde brát. Kdybychom hráli pořád s kompletním kádrem a bez zranění, tak na působení ve vyšší soutěži, ne na špičce, spíše tak kolem desátého místa, asi máme i v současném složení, ale nelze na to spoléhat. A teď v zimě žádné změny v našem kádru nenastaly ani dovnitř ani ven.

Jak se připravují hráči, když nemají tréninky ani zápasy?

Já to ze své pozice ani přesně nevím. Trenér je s nimi v kontaktu, takže má přesnější informace a určitě spolu mluví o jejich individuální přípravě. Řada hráčů chodí běhat, někteří určitě i posilují a udržují si fyzičku, ale jestli všichni, to přehled nemám… Nekontrolujeme to.

Chcete, aby se sezona nějakou formou dohrála, nebo se má raději anulovat a soustředili byste se až na tu další?

Ať se udělá, co se udělá, nebude to úplně dobré. Já si myslím, že pokud se to dovolí třeba od května, tak by se soutěže měly dohrát. Bylo by to asi těžké se začátkem prázdnin, ale zase podle mne těžko budou nějaké zahraniční dovolené, když se ještě nebude smět nikam vyjíždět, tak by to asi šlo. Já bych chtěl soutěž dohrát, aby to bylo regulérní. Kdyby se to anulovalo, tak by to byla katastrofa třeba pro FK Tachov, který má velké ambice postoupit.

Co současná situace může znamenat pro váš klub do budoucna?

Pro náš klub asi nic zásadního. Až se bude moci zase začít hrát, tak začneme. Jak už jsem řekl, my chceme hrát stabilně špičku okresního přeboru v každé sezoně, i když bude třeba kratší nebo přerušená nebo až nová. Já jsem trošku pesimista, tak říkám hrajme do pátého místa, ale samozřejmě je druhý nebo třetí flek veselejší (smích).

Podzimní výsledky Sokola Lom v TaNet okresním přeboru II. třídy:

Lom – Částkov 1:3 (0:2)

Černošín – Lom 4:4 (1:1), PK 5:6

Lom - Přimda 6:2 (3:1)

Záchlumí – Lom 1:4 (0:2)

Lom – Stráž 5:3 (3:1)

Lom – Tachov 2:0 (1:0)

Kostelec – Lom 1:3 (1:1)

Lom - Bezdružice 4:2 (1:2)

Konstantinovy Lázně – Lom 1:3 (0:2)

Lom - Kšice 5:3 (2:2)

Bor – Lom 0:6 (0:3)

Stříbro B – Lom 3:0 (0:0)

Střelci:

13 – Martin Stec

12 – Jakub Bukva

5 – Yurii Kalynych

3 – Mykola Rosokha

2 – Petr Petráška, Jiří Vopalecký, Jan Bukva

1 – Martin Pich, Lukáš Daniel, Vladimír Zdvihal, Daniel Žipaj

Tabulka po podzimní části sezony 2019/20:

1. Částkov A 12 12 0 0 67:16 35

2. Lom 12 10 0 2 43:23 29

3. Tachov 12 9 0 3 63:13 27

4. Bor 12 6 0 6 48:26 20

5. Stříbro 12 7 0 5 33:24 20

6. Kšice 12 7 0 5 24:30 20

7. K. Lázně A 12 7 0 5 26:21 19

8. Stráž 12 6 0 6 21:34 16

9. Černošín 12 4 0 8 18:28 13

10. Kostelec 12 4 0 8 14:49 12

11. Záchlumí 12 3 0 9 15:40 11

12. Přimda 12 2 0 10 23:55 8

13. Bezdružice A 12 1 0 11 18:54 4