Stejně jako ve většině ostatních soutěžích amatérského fotbalu napříč republikou se i v nejvyšším mužském přeboru Plzeňského kraje stihla z aktuální sezony 2020/21 odehrát jen polovina podzimní části.

Konkrétně jen osm kol a pokračování celkem třicetikolového ročníku je zatím kvůli proticovidovým opatřením stále v nedohlednu.

Mezi šestnácti kluby krajské elity reprezentuje okres Tachov jediný zástupce – Baník Stříbro. Aktuálně přezimuje na deváté příčce, což je oproti předchozí zkrácené sezoně, na jejímž konci se Baníkovci vyhřívali na stříbrném stupínku, přece jen zřetelný ústup ze slávy.

Dosavadní umístění ve středu pelotonu ale odpovídá vcelku reálně podzimnímu neslanému nemastnému projevu mužstva. Ne, že by borci ze Stříbra neměli v kádru potřebnou kvalitu, ale tým si před startem sezony prošel lehce útlumovým obdobím, co se týká personálních změn na lavičce i v sestavě, ale také v otázce finančního zajištění. To na kreativitě předváděné hry ani na sběru bodů do tabulky nikomu nepřidá…

Nicméně potenciál na vzestup týmu pořadím soutěže je a potvrdil to i v nedávném rozhovoru pro Deník jeden z tahounů mužstva Giuseppe Lanfranchi. Vyhlášený kanonýr přiznal ale i zklamání ze své produktivity, neboť tři vstřelené góly za osm zápasů je pro něj málo.

I tak byl na podzim s tímto počtem branek společně s Lukášem Čížkem a Tomášem Bůžkem mezi trojicí nejlepších klubových snajprů. Špička soutěže je však jinde.

Ani v jiných statistikách nejsou Stříbřané příliš vepředu, jakoby chtěli sezonou proplout podle hesla ´hlavně nenápadně´.

Přijde s restartem soutěže i restart jejich formy?

Tabulka krajského přeboru:

1. Domažlice B⋌ 8 8 0 0 0 27: 4 24

2. Vejprnice⋌ 8 6 0 0 2 23:10 18

3. Meclov⋌ 8 5 0 1 2 21:12 16

4. Plzeň-Lhota⋌ 8 5 0 0 3 19:13 15

5. Tlumačov⋌ 8 5 0 0 3 20:16 15

6. Plzeň-Černice⋌ 8 4 1 0 3 11:10 14

7. Holýšov⋌ 7 4 1 0 2 15:15 14

8. Rapid Plzeň⋌ 8 4 0 1 3 15:12 13

9. Stříbro⋌ 8 3 1 0 4 15:25 11

10. Chotíkov⋌ 7 3 0 1 3 13:13 10

11. Horní Bříza⋌ 7 3 0 0 4 17: 8 9

12. Zruč⋌ 8 3 0 0 5 15:18 9

13. Nýrsko⋌ 7 2 0 1 4 7:16 7

14. Nepomuk⋌ 8 1 1 0 6 12:20 5

15. Plzeň-Bolevec⋌ 8 1 0 0 7 12:29 3

16. Staňkov⋌ 8 1 0 0 7 12:30 3

Nejlepší kanonýři krajského přeboru:

Sto osmnáct fotbalistů vstřelilo alespoň jeden gól:

11 – Jan Havlíček (Meclov)

9 – Václav Šperl (Holýšov)

7 – Lukáš Kramer (Vejprnice)

6 – Adam Heller (Vejprnice), Martin Wolf (Tlumačov) a Tomáš Roubal (Rapid Plzeň)

5 – René Kropáček (Domažlice B) a Jakub Kraček (Horní Bříza)

4 – Jan Suchý (Meclov), David Křížek (Plzeň-Lhota), Michael Džugan (Tlumačov), Jan Peterka (Plzeň-Černice) a Josef Mašek (Horní Bříza)

3 – celkem 17 hráčů / mj. Lukáš Čížek, Giuseppe Lanfranchi a Tomáš Bůžek (všichni Stříbro)

2 – celkem 35 hráčů

1 – celkem 53 hráčů

Brankáři krajského přeboru s nulou:

15 brankářů vychytalo alespoň jedno čisté konto:

4 – Lukáš Červený (Domažlice B)

3 – JanTurek (Vejprnice), Ondřej Chrž (Meclov), Václav Bouzek (Plzeň-Černice) a Miroslav Zach (Horní Bříza)

2 – Lukáš Němec (Chotíkov)

1 – Jakub Vavrík (Vejprnice), Jan Rojík (Plzeň-Lhota), Jiří Touš (Tlumačov), Jan Švihořík (Holýšov), Jiří Liška (Rapid Plzeň), Luboš Dolejš (Stříbro), David Strejc (Zruč), Martin Toul (Nýrsko) a Marek Baroch (Nepomuk)

Nejzlobivější raubíři krajského přeboru:

144 hráčů obdrželo minimálně jednu žlutou a 16 červenou kartu:

Žluté karty:

5 – Luděk Leitl (Tlumačov) a Petr Kučera (Chotíkov)

4 – Vladimír Puhlovský, Libor Rada (oba Vejprnice), Jakub Záhrobský (Plzeň-Lhota), Jan Harmady (Rapid Plzeň), Adam Kohut (Stříbro), Jakub Lužný (Nýrsko), Michal Baran (Nepomuk) a Michal Bublík (Plzeň-Bolevec)

3 – celkem 13 hráčů / žádný z Baníku Stříbro

2 – celkem 36 hráčů / mj. Marek Vyšín, Radek Hřebík, Jakub Korynta a Lukáš Čížek (všichni Stříbro)

1 – celkem 85 hráčů

Červené karty:

1 – celkem 16 hráčů / žádný z Baníku Stříbro

Mužstva krajského přeboru s nulou:

4x – Domažlice B (Zruč 1:0, Stříbro 7:0, Horní Bříza 1:0, Plzeň-Lhota 2:0) a Vejprnice (Nýrsko 5:0, Holýšov 3:0, Plzeň-Lhota 2:0, Nepomuk 2:0)

3x – Meclov (Chotíkov 4:0, Zruč 4:0, Stříbro 4:0), Plzeň-Černice (Zruč 3:0, Horní Bříza 1:0, Nýrsko 3:0) a Horní Bříza (Stříbro 2:0, Staňkov 6:0, Plzeň-Bolevec 7:0)

2x – Chotíkov (Nýrsko 4:0, Rapid Plzeň 1:0)

1x – Plzeň-Lhota (Plzeň-Černice 3:0), Tlumačov (Nepomuk 2:0), Holýšov (Meclov 3:0), Rapid Plzeň (Tlumačov 2:0), Stříbro (Plzeň-Černice 1:0), Zruč (Nýrsko 3:0), Nýrsko (Rapid Plzeň 1:0) a Nepomuk (Plzeň-Bolevec 3:0)

Největší nakládačky krajského přeboru:

Devět zápasů skončilo minimálně čtyřgólovým rozdílem:

O 7 gólů: Domažlice B – Stříbro 7:0 (4. kolo) a Plzeň-Bolevec – Horní Bříza 0:7 (6. kolo)

O 6 gólů: Horní Bříza – Staňkov 6:0 (3. kolo)

O 5 gólů: Vejprnice – Nýrsko 5:0 (3. kolo)

O 4 góly: Chotíkov – Plzeň-Bolevec 5:1 (3. kolo), Meclov – Chotíkov 4:0 (4. kolo), Chotíkov – Nýrsko 4:0, Zruč – Meclov 0:4 (oba 5. kolo) a Meclov – Stříbro 4:0 (6. kolo)

Odřízená utkání krajského přeboru – hlavní sudí:

28 rozhodčích odřídilo jako hlavní alespoň jeden zápas:

5 – Jiří Bureš a Lukáš Picek

4 – Jan Mičan a Martin Havránek

3 – Miroslav Pena, Milan Kulhánek, Zdeněk Hájek, František Petrželka a Lukáš Kříž

2 – Hedvika Mifková, Jan Jakš, Jan Kastl, Gabriel Bogdan, Marek Kračmer, Radek Schveinert, František Šimek, Jakub Hamouz, Roman Bína, Miloš Filinger a Zdeněk Říha

1 – Helena Šálková, Tereza Hessová, Jakub Šlajs, Pavel Šiška, Jakub Hodek, Jan Lego, Daniel Ruda a Jakub Fencl