„V minulé sezoně jsem jim dal šest gólů,“ usmíval se Bydžovský v telefonickém rozhovoru. Takže se mu proti tomuto soupeři daří. „Jojo, dalo by se to tak říct,“ souhlasil se smíchem.

Ale ani to nebyl rekord, v minulé sezoně se trefil ještě sedmkrát do sítě Sulislavi a šest gólů dal i Přimdě. Jenže to bylo vždy při vysokých vítězstvích, zatímco teď vyhrál Částkov po přestřelce 6:4, když v poločase prohrával 3:4 a ve druhé půli skóre otočil.

Mimochodem za hosty si připsal hattrick Luděk Štefanisko, ale na bodový zisk to nestačilo.

Je takový střelecký počin ve vyrovnaném zápase cennější. Zvlášť když přinesl zisk tří bodů?

Určitě. Vždyť jsme v deváté minutě prohrávali 0:2. Euforie tam byla, přišlo i poměrně hodně diváků. Bylo to pěkné.

Vybavíte si ještě všech pět vašich branek?

První byla z penalty, při druhém gólu jsem dostal míč za obranu, šel jsem proti gólmanovi a pravačkou jsem ho prostřelil, třetí byl centr po rozehraném rohu, já jsem číhal na zadní tyči a dával to hlavou pod klacek. A dál…(odmlčí se – pozn. aut.)

To bylo ve druhé půli…

Jo, nejdřív z otočky přes gólmana. On byl menší a pořád chodil ven z branky. Poslední gól, to stál proti mně jen stoper, já si to pravou zpracoval a levou vystřelil pod klacek. To bylo na 5:4.

V minulé nedokončené sezoně jste nastřílel 27 branek. Máte před sebou letos nějakou metu?

To neřeším, i když by bylo pěkné překonat tohle číslo. O tom žádná. Ale jednou už jsem kvůli zranění nehrál, mám co dohánět. Hlavně, aby se soutěž tentokrát dohrála.

Platí se v Částkově za takový střelecký počin něco do klubové pokladny?

Tady ne. Ale když jsem hrál v Tachově, to by stálo hodně peněz. (úsměv)

Když jste zmínil Tachov, kde jste hrál i divizi, vyšší soutěž už vás neláká?

Zrovna oni mě letos lákali. Ale já mám tři děti, roční dvojčata, není moc času. V Částkově mně to vyhovuje, občas si kopnout na tréninku a pak zápas.

Ale i Částkov hrál v minulé sezoně na špici okresního přeboru. Jaké máte cíle teď?

Zase chceme být do třetího fleku. Ale nikam nahoru se neženeme. Jsou tady kluci, co prošli Tachovem, ale už mají léta, řada jich dělá v Německu. Okres je pro nás ideální soutěž.

Autor: Zdeněk Soukup a Michal Folejtar