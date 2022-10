Přes padesát let byl jediným střelcem plzeňských fotbalistů v zápasech s Bayernem legendární Ivan Bican, který v roce 1971 snižoval v tehdejším Poháru vítězů pohárů při porážce 1:6 v Mnichově na 1:2. Po středečním večeru už to neplatí.

Přidali se k němu letní posily viktoriánů, nejprve záložník Adam Vlkanova a pak i forvard Jan Kliment. Ačkoliv svými brankami jen mírnili domácí porážku 2:4 v Lize mistrů, svých zásahů si nesmírně cenili.

Vlkanova vstřelil první gól za Plzeň

„Pocity to jsou nádherné. Samozřejmě, že kdyby to znamenalo nějaký bod, bylo by to ještě hezčí. Ale i tak je to pěkné, vstřelit gól Bayernu, před našimi fanoušky,“ pravil pak novinářům Adam Vlkanova, i když za životní trefu by gól do sítě Bayernu neoznačil. „ Pamatovat si ho budu, to jo. Ale neznamenal žádné body, takže není až tak důležitý,“ uznal, byť šlo o výstavní ránu zpoza šestnáctky.

Povedená půle proti Bayernu je pro tým obrovským povzbuzením, řekl trenér Bílek

„Trefil jsem to ideálně. Myslím, že gólman neměl moc šanci,“ pokýval hlavou Vlkanova, pro něhož to byla premiérová branka v dresu plzeňské Viktorie. Navíc byl vůbec první, kdo v této sezoně pokořil defenzivu Bayernu. „Je to hezké, ale nic nám to nedá. Akorát jsme se přesvědčili, že se i s nimi dá hrát,“ doplnil záložník.

„A pro mě je důležité, že mi to tam konečně, už to nejsou jen asistence. Měl jsem v předchozích zápasech nějaké zahozené šance, tyčky. Doufám, že to tam bude padat dál a pomůže to i týmu,“ prohlásil Vlkanova.

Kliment se vrátil ve střelecké formě

V podobném duchu pak mluvil i jeho spoluhráč Kliment, jenž se do sestavy vrací po vleklém svalovém zranění. A ve středečním večeru nahradil v poločase na hrotu plzeňského útoku svého parťáka Tomáše Chorého.

„Když jsem šel na hřiště absolutně mě to nenapadlo. Ale jak jsme si vytvářeli šance, říkal jsem si, že by se mohlo něco naskytnout. Nakonec to tam padlo, je to můj první gól v Lize mistrů,“ pochlubil se Jan Kliment.

Jeho kvality i čich na góly ocenil i kouč německých šampionů Julius Nagelsmann. „Za druhý poločas si Plzeň zaslouží kompliment. Opravdu se velmi zlepšila, především bych vyzdvihl Klimentův výkon. Líbil se mi už v době, kdy hrál v bundeslize. Byl rozdílovým hráčem, aktivní, zaměstnával naši obranu,“ připomněl sezonu 2015/16, v níž byl Kliment hráčem Stuttgartu kam přestoupil z Jihlavy po vydařeném Euru do 21 let.

V nejvyšší německé soutěži ale současný útočník Viktorie Plzeň nastoupil jen do osmi zápasů a vstřelil jedinou branku.

Pak si však poranil koleno a přes Bröndby Kodaň, Slovácko a polský Krakov se v létě ocitl v Plzni. „Hodně mě jeho slova překvapila. Pro mě pocta už jenom to, že mě zná,“ kontroval o chvilku později v hloučku českých novinářů už 29letý Kliment.

Ale, že by si tím řekl o další šanci v bundeslize si nemyslí.

„Vždyť já už bych s tím kolenem asi ani neprošel zdravotní prohlídkou,“ pousmál se elitní střelec Viktorie.

Do angažmá v Plzni naskočil výtečně, dával důležité góly v lize i v kvalifikacích Ligy mistrů. Vždyť i postup do základní skupiny vystřelil viktoriánům právě Kliment.

Jenže gól do sítě Karabachu na 2:1 v 73. minutě domácí odvety už dával s natrženým svalem. Hned potom se chytil za stehno a s bolestivou grimasou opustil hřiště.

Od té doby (23. srpna) viktoriánům na trávníku chyběl, naskočil až v závěru sobotního ligového zápasu s Mladou Boleslaví (2:0). Teď zvládl poločas proti Bayernu, ale ve stoprocentní kondici se ještě necítí být.

„Zápas od zápasu je to lepší, ale těch šest sedm týdnů pauzy nejde dohnat jen tak. Trvalo to dlouho, poslední dny už jsem to těžce jsou. Teď jsem natěšený,“ přiznal plzeňský forvard.

Pro tým trenéra Bílka je důležité, že je zpátky. Viktoria získá na údernosti a sestava je variabilnější. „Klímič (Kliment) je jiný tip útočníka než Choras (Chorý),“ upozornil i Vlkanova.

Navíc dokázal, že góly dávat nezapomněl. „Ale my jsme týmový mančaft. Je jedno. kdy dává góly,“ odvětil skromně Kliment.