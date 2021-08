Velšané půjdou do dvojzápasu s Viktorií povzbuzeni výhrami 5:1 a 5:0 ve 2. předkole. „Je to běhavé mužstvo, hraje poctivě a agresivně, po zisku balonu praktikuje rychlé brejky, má výborné standardní situaci. Má šikovné fotbalisty, kteří umí obejít protihráče. Takže nečeká nás nic jednoduchého,“ vypozoroval trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek.

Příprava Viktorie na TNS se příliš nelišila od té na Dynamo Brest ve 2. předkole.

„Brest spoléhal na defenzivu a na rychlé protiútoky. Svoji sílu nám ukázal hlavně doma, kde byl nebezpečný. The New Saints hráli ve 2. předkole proti Žalgirisu hodně vysoko, takže očekávám podstatný rozdíl oproti Brestu v tom, že nás budou napadat při rozehrávce,“ řekl Bílek.

Do Cardiffu s Viktorií ve středu kvůli zdravotním problémům neodletěli brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel, Filip Kaša a Václav Míka ani záložníci Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic. Na soupisku se nevešli stoper Šimon Gabriel a letní posila, záložník Ondřej Pachlopník, naopak se uzdravil středopolař Pavel Bucha.

„Kluci ve středu pole si vedou poměrně slušně. Modou Ndiaye kopal druhou ligu za Táborsko a přechod do vyšší soutěže zvládá docela dobře hlavně v defenzivě, v ofenzivě by mohl být přesnější a platnější. Káčer předvedl velmi dobrý výkon proti Bohemce a Pavel Šulc je velmi platný v ofenzivě svým pohybem. Vrací se ale Pavel Bucha a je možné, že nastoupí,“ uvedl kouč Viktorie.

V neděli na hřišti Bohemians hrála Plzeň ve druhé půli se dvěma útočníky. „Je to jedna z variant, jak hrát, ale od úvodu zápasu proti TNS se dvěma útočníky hrát nebudeme. Nicméně ukázali jsme si, že takto můžeme hrát, lépe jsme kombinovali, protože hroťáci lépe přidrželi balon,“ nastínil Bílek s tím, že ještě nemá jasno, jestli od začátku nastoupí Beauguel, nebo Chorý.

„Nechceme nic podcenit, ale poctivou hrou tady chceme uhrát výsledek, abychom měli v odvetě šanci postoupit. Sice je dobré dvojzápas končit doma, ale záleží i na výsledku prvního utkání. Pokud nevyjde, dostanete se pod tlak a odveta může být těžší,“ dodal Michal Bílek.

Pro domácí, kteří se ještě nikdy nedostali do skupiny evropských pohárů, bude dvojzápas s Plzní náročným testem. "Samozřejmě to bude těžké, ale v Evropě potkáváte lepší a nejlepší týmy. Budeme mít sebevědomí a pokusíme se postoupit do dalšího předkola," uvedl trenér TNS Anthony Limbrick pro klubovou televizi.

Odveta na plzeňském stadionu je na programu ve čtvrtek 12. srpna. Postupující si v závěrečném play off zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek.

Přenos za poplatek

Fotbaloví fanoušci budou mít možnost sledovat utkání z Cardiffu. Vysílací práva vlastní domácí The New Saints, kteří zajišťují stream metodou pay--per-view. Přenos stojí 10 liber a lze ho najít na odkazu: https://www.247.tv/gaa/niprem