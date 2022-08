Novinářům odpovídal s klidem, z míry ho nevyvedl ani úvodní dotaz domácího žurnalisty, proč prohlásil, že si přál spíše Ferencvaros Budapešť. „Protože se mi to zdál schůdnější soupeř, Karabach předváděl v kvalifikaci výborné výkony,“ reagoval plzeňský kouč Michal Bílek.

Fotbalisté Viktorie se vydali vstříc další výzvě, o Ligu mistrů hrají v Baku

Trenére, kde hledat favorita tohoto dvojzápasu?

Karabach v předkolech odváděl velmi dobrou práci, vyřadil šampiony Polska, Švýcarska i Maďarska. Ale i nám se celkem dařilo, takže šance vidím naprosto vyrovnané.

V čem vidíte největší sílu Karabachu?

Víme, že nás čeká velmi silný protivník, v ofenzivě má šikovné hráče. Věřím, že jsme dobře připravení, abychom jejich sílu eliminovali.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Máte jistotu skupiny Evropské ligy, můžete být tedy klidnější?

Šli jsme do předkol s tím, že chceme hrát Ligu mistrů. Dvě předkola jsme zvládli a teď uděláme maximum, aby se nám povedl ještě jeden krok a Ligu mistrů jsme hráli. Je to sen nás všech.

Plzeň hrála s Karabachem třikrát, v kvalifikaci Ligy mistrů před šesti lety 0:0 a 1:1, tři roky na to pak v přípravě v rakouských Alpách 2:2. Bral byste remízu i tentokrát?

Půjdeme do zápasu s tím, že chceme uhrát co nejlepší výsledek, abychom měli doma výbornou výchozí pozici a výsledkem z Baku byli ve výhodě.

FK Karabach - FC Viktoria Plzeň, rok 2016.Zdroj: FCVP/Ladislav Nussbauer

Je pro vás varianta, že by mohl stoper Jemelka hrát zase na levém beku, aby se mohl Sýkora posunout výš? Zvolíte zase hru na dva hroty?

Já už jsem rozhodnutý, jak nastoupíme. Ale nechám si to pro sebe. Jemelku jsme přiváděli jako stopera, počítáme s ním především na tuto pozici. Je jedno, jestli budeme hrát na tři, nebo čtyři obránce.

V Baku vás přivítali složité podmínky, velké vedro a vlhkost vzduchu. Jak se s tím vypořádáte?

Když nám vylosovali Karabach, bylo jasné, že nás tady čeká teplo a bouřlivá atmosféra. To nás nepřekvapuje. Věřím, že jsme na zápas dobře připravení.

