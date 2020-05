„Fotbal hrajeme, protože ho máme rádi. Za prvé nás to baví, za druhé živí,“ říkal 27letý fotbalista v telefonickém rozhovoru pro Deník.

Pro Jakuba Brabce bude ligový restart zvlášť pikantní. Jeho současný klub začne příští středu na Spartě, a prá- vě tam s fotbalem začínal.

Minulý týden jste sehráli i první přípravu. Jaké to bylo být znovu na hřišti, byť jenom v přátelském zápase?

Určitě příjemné, brali jsme to i jako průpravu na ligu, která se taky bude hrát bez diváků. Zvykáme si i na to. Je víc slyšet komunikace, mezi námi na hřišti i s trenérem.

Budete si víc dávat pozor, co říkáte, protože zápasy bude přenášet televize?

(usměje se) Na to v zápalu boje a v těch emocích nemyslíte, nedokážete se kontrolovat. Spíš to asi pomůže, protože na vyprodaném stadionu bývá kolikrát v té vřavě problém domluvit se.

Projevil se více než dvouměsíční výpadek na vaší hře?

Samozřejmě to nebylo úplně bez chyb. Ale ještě máme více než týden, abychom všechno vyladili k dokonalosti.

Je to dostatečná doba na přípravu?

Myslím, že ano. Já jsem pořád věřil, že se bude v lize pokračovat, poctivě jsem se na to připravoval. Využívali jsme všech možností, abychom se teď mohli soustředit na herní věci.

Ani na chvilku jste nezapochyboval, že by mohla sezona předčasně skončit?

Abych pravdu řekl, to jsem si neuměl představit. Jsme placení za to, abychom hráli fotbal. Já jsem víru neztrácel a pořád jsem doufal, že se hrát bude. Ani si nedokážu představit, že by někdo mohl být proti tomu, aby se soutěž znovu rozběhla. Když ta šance existuje, věřím, že jsou všichni pro to, aby se hrálo.

Ptát se tedy, jestli se na restart ligy těšíte, je asi zbytečné, co?

Těšíme se na maximum. A věřím, že nejen my, ale i ostatní týmy, lidé okolo fotbalu i naši fanoušci… Snad jim přineseme v této těžké době aspoň nějakou radost. Rozjede se to ve velkém, budeme hrát dvakrát týdně.

A právě toho se některé týmy obávají, že zápasy půjdou v rychlém sledu za sebou. Jaký na to máte názor?

Já to beru jako velkou zkušenost. Spousta z nás sní o tom hrát v Anglii a tam je takové tempo normální. Teď máme možnost si to zažít. Momentální situace to přinesla a je na nás, abychom se k tomu postavili čelem.

Ještě se vrátím k době karantény. Přinesla něco pozitivního?

Dali jsme odpočinout nohám, svalům a kloubům. Pošetřili jsme síly, které se nám teď budou hodit. Jinak jsem se asi jako každý víc věnoval rodině, práci kolem baráku. Bylo hezké počasí, na zahradě jsme sázeli stromky. Trochu jsme grilovali. Ono moc jiného ani nešlo, děti jsou ještě malé, takže kopat si s nimi nemůžu (úsměv).

Teď už se znovu rozběhne liga, ale bez diváků. Odhadnete, jaké to bude?

Když nám před přerušením řekli, že na Letné budeme hrát bez diváků, představit jsem si to nedokázal. Ale dneska jsem hlavně rád, že budeme hrát, i když bez diváků. A doufám, že se liga také dohraje.

Právě na tohle jsem se chtěl zeptat, v Německu musel tým Drážďan krátce před startem soutěže do karantény. Nemáte obavu, že se něco podobného může stát v Česku?

Stát se může cokoliv, virus je pořád kolem nás. Ale věřím, že jsou všichni zodpovědní. A pokud má někdo příznaky, tak už je dávno doma a léčí se.

Do ligy znovu vstoupíte zápasem na Spartě, jejímž jste odchovancem. Je to pro vás ještě specifické?

Moc to neřeším. Ale Letná pro mě asi vždycky bude zajímavý stadion. Těším se na to utkání. Jsem rád, že do ligy jdeme takhle zostra. My máme ten los před nadstavbou vůbec hodně těžký.

Jaký bude plán pro zbytek sezony, zkusíte dohnat ztrátu osmi bodů na Slavii?

My musíme hlavně udržet druhé místo, soustředit se na sebe. Byla by chyba upínat se na Slavii, protože to nemáme ve svých rukou. I kdybychom vyhráli všechny zápasy, nemuseli bychom ji překonat.

Navíc jste ještě ve hře v MOL Cupu…

Pro nás je to šance získat trofej, další velká motivace.

Plzeňská Viktoria nezahálela v přestávce ani na funkcionářském poli a přivedla už tři nové hráče (Káčer, Kaša, Hybš) pro příští sezonu. Co na to říkáte?

Zase se projevuje, že vedení Plzně je připravené, pracuje správně. Věřím, že všichni ti hráči nám pomůžou. Budeme mít širší a silnější kádr.

Jedním z nich je Matěj Hybš, váš bývalý spoluhráč ze Sparty. Jste rád, že se zase potkáte v jednom týmu?

Rozebírali jsme to spolu, jenom jsem mu angažmá ve Viktorce doporučoval. Jsem rád, že ho klub přivedl, těším se na něho.